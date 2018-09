Merakla beklenen yeni Netflix dizisi bugün gösterime girdi

Patrick Somerville tarafından hayata geçirilen başrollerinde Emma Stone ve Jonah Hill’in yer aldığı Netflix’in yeni dizisi Maniac’ın yönetmen koltuğunda Cary Joji Fukunaga bulunuyor.



Maniac Hakkında

Maniac bizim dünyamıza çok benzer bir dünyada, bizim zamanımıza çok benzer bir zamanda, iki yabancı Annie Landsberg (Emma Stone) ve Owen Milgrim (Jonah Hill), kendilerince uygun sebeplerle gizemli bir ilaç testinin son aşamasında karşı karşıya geliyor. Annie, annesi ve kız kardeşi ile olan sorunlu ilişkisinde sıkışıp kalmış, hayattan mutsuz ve umutsuz bir karakter. New York sanayicilerinden birinin beşinci çocuğu olan Owen ise tartışmalı bir şizofren teşhisi ile tüm hayatı boyunca baş etmek zorunda kalmış biri. Her ikisi de hayatlarından memnun değil ve yeni, radikal bir ilaç tedavisinin vaat ettikleri, bu iki baş karakterle birlikte diğer on yabancıyı üç günlük bir deneme programı için Neberdine Pharmaceutical and Biotech binasında bir araya getirmeye yetiyor. İlacın yaratıcısı Dr. James K. Mantleray (Justin Theroux) bu tedavinin akıl hastalıkları ve kalp kırıklıkları gibi akılla ilgili her türlü sorunu iyileştirebileceğini öne sürüyor. Üç günlük deneme programında hiçbir yan etki ya da komplikasyon görülmeyeceği ve deneklerin yaşadığı tüm sorunların sonsuza dek çözüleceği iddia ediliyor. Ancak işler planladığı gibi gitmiyor. Patrick Somerville’in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Cary Fukunaga üstleniyor.