Laurel ve Hardy yeniden beyaz perdede

FİLM HAFIZASI/ Film, Laurel ve Hardy olarak izlediğimiz sinema tarihinin efsane ikilisi Stan ve Ollie’nin gerçek hayat hikayesini anlatılıyor. “Stan & Ollie” ile ikilinin “hayatı” ilk kez beyaz perdeye taşıyor.

Şöhretli geçen yıllarının artık geride kaldığını anlayan Laurel ve Hardy, eşleri Lucille ve Ida’yı da yanlarına alarak son kez turneye çıkmaya karar verir. Ancak bu turne, altın çağlarının geride kaldığını tokat gibi yüzlerine çarpar. Bu gözden düşüş hem ikilinin kariyerini hem de aralarındaki ilişkiyi etkilemeye başlar.

“Stan & Ollie”, yönetmen Jon S. Baird’ın “Filth” filminden 5 yıl sonra çektiği ilk film. Oliver Hardy’i John C. Reilly ve Stan Laurel’i de Steve Coogan hayat veriyor. Shirley Henderson ve Nina Arianda da ikilinin eşlerini canlandırıyor.

Londra Film Festivali’nin kapanışını gerçekleştirecek filmin, 2019’un başlarında vizyona girmesi bekleniyor.

Stan Laurel ve Oliver Hardy beyaz perdenin en sevilen ABD'li komedi ikililerindendir. Ülkemizde "şişko ile sıska" adıyla da tanınan ikili sessiz sinema döneminde bir araya gelmiş, sinemaya sesin girmesi ve görsel mizahtan sözlü mizaha geçilmesiyle ünleri artmıştır.

1927 yılından itibaren Stan Laurel ve Oliver Hardy; wives ve duck soup filmlerinde ilk kez birlilte rol aldılar, bu filmlere seyircinin gösterdiği ilgi, roach stüdyoları yöneticisi Leo McCarey'nin dikkatini çekti ve ikilinin bir arada çalışmalarına karar verilerek laurel-hardy filmleri böylece çekilmeye başlandı.