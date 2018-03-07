Hükümetten Suudilere dizi tepkisi

“Kimin hangi filmi seyredeceğine masa başında oturup üç siyasetçi karar veremez. Bu devirler çoktan geride kaldı”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan’ın MBC medya grubuna ait kanallarda Türk dizilerinin yayınına son verilmesine, “Kimin hangi filmi seyredeceğine masa başında oturup üç siyasetçi karar veremez. Bu devirler çoktan geride kaldı” tepkisini gösterdi.

Kurtulmuş dün Meclis’te gazetecilerin sorusu üzerine, bu konuda Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli girişimlerde bulunacağını belirtti. Kurtulmuş, “Son yıllarda koşar adım ilerleyen bir dizi sektörümüz var. Dünyanın her yerinde Türk dizilerini insanlar izlemek için iple çekiyorlar. Bu Türkiye’nin yumuşak gücünü gösteriyor” diye konuştu.