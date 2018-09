Captain Marvel’den ilk fragman yayınlandı

Marvel Cinematic Universe’in 21. filmi olan ‘’Captain Marvel’’den ilk görüntüler yayınlandı. Carol Danvers nam-ı diğer Captain Marvel’i Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson’ın canlandırdığı filmin en önemli özelliği Marvel’in ilk kez bir kadın süper kahramana tek başına yer vermesi.

Filmde gerçek ismi Carol Danvers olan Captain Marvel (Brie Larson), Amerikan Hava Kuvvetleri’nin pilotu iken başına gelen bir kaza sonrasında başka dünyadan bir yaratığın DNA’sına maruz kalır. Bu olaydan sonra insanüstü ve kozmik güçlere sahip olan Danvers, dünyadaki yaşamını terk edip Starforce isimli ekibe katılır. Zamanla süper kahraman Captain Marvel’e dönüşen Danvers, kendisini tüm galaksiyi ve tabii ki dünyayı etkileyen büyük bir savaşın ortasında bulur.

‘’Captain Marvel’’, Marvel Cinematic Universe’in bu yıl gösterime giren ‘’Black Panther’’, ‘’Avengers: Infinity War’’ve ‘’Ant-Man and the Wasp’’ filmlerinin ardından toplamda 21. filmi olacak. Marvel, Brie Larson ile ilk kez bir filminde bir solo kadın süper kahramana yer verirken, Ryan Fleck ve Anna Boden filmin hem senaristleri hem de yönetmenleri. Filmle ilgili önemli bir not da Anna Boden’in Marvel’in ilk kadın yönetmeni olması.

Filmin oyuncu kadrosunda kimler var?

‘’Captain Marvel’’ tüm Marvel filmleri gibi yıldızlar topluluğu bir oyuncu kadrosu ile geliyor. Brie Larson ile beraber filmin etkileyici fragmanında tekrar karşımıza çıkan Nick Fury rolüyle Samuel L. Jackson ve Agent Coulsonrolüyle Clark Gregg’in yanında, filmin kadrosunda Gemma Chan, Annette Bening, Jude Law, Lashana Lynch, Algenis Perez Soto, Rune Temte ve McKenna Grace yer alıyorlar.

‘’Captain Marvel’’ 8 Mart 2019’da gösterime girecek.