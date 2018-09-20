Screen, Adana Film Festivali’nde

DUVAR – Uluslararası Adana Film Festivali, 22-30 Eylül 2018 arasında düzenlenecek. Festivalin 25. yılında, dünyada uluslararası film festivalleri için üretilen festival gazetesi Screen International, yayımlanacak. Adana’ya günlük gazete çıkaracak olan Screen, Cannes’da Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye kazanacağını günler öncesinden belli ederek uluslararası saygınlığını da arttırmıştı.

Screen’in editörü Matt Mueller önderliğindeki ekip, hem Ulusal Uzun Metraj Yarışması heyecanının son günlerinin nabzını tutacak, hem de 25. yıla özel konularla festivale uluslararası bir boyut kazandıracak.