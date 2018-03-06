Arkeolog, Hititolog, dilbilimci Prof. Dr. Muhibbe Darga 97 yaşında yaşamını yitirdi. 1921 yılında İstanbul’da doğan ve İstanbul Üniversitesi’nde arkeoloji eğitimi alan Darga, yaptığı çalışmalarla arkeoloji bilimine büyük katkılar sağlamıştı. Darga’nın naaşı bugün Şakirin Camisi’nde öğle namazın ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
6 Mart 2018 21:44
Arkeolog Muhibbe Darga yaşamını yitirdi
Hititolog, dilbilimci Prof. Dr. Muhibbe Darga 97 yaşındaydı.
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