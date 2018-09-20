Manuş Baba 3.Havalimanı konseri için kararını verdi

3. Havalimanı Yerleşkesinde konser verecek olan Manuş Baba, sosyal medya hesaplarından tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Manuş Baba ismiyle bilinen Mustafa Özkan, sosyal medya hesabından 19 – 24 Eylül 2018 tarihleri arasında organize edilen konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

3. Havalimanı Yerleşkesinde düzenlenen ‘Teknofest’ etkinliğinde katılımcı sanatçılar arasında olan Manuş Baba konserlerini neden iptal ettiğini açıklanmazken, konserlerin iptal gerekçesinin çalışma koşullarını protesto ettiği için tutuklanan işçiler için olduğu düşünülüyor.

Evrensel’in haberine göre, Manuş Baba’nın ‘Teknofest’ etkinliğine katılacağı sosyal medyada günlerdir tepkiyle karşılanmıştı.