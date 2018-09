Netflix, Avatar: The Last Airbender için kolları sıvadı

Netflix, yeni Avatar: The Last Airbender dizisi için hazırlıklara başladı.

Uyarlamanın animasyon türünde olmayacağı ve orijinalinin yaratıcıları Michael DiMartino ve Bryan Konietzko’nun imzasını taşıyacağı söyleniyor. İkilinin showrunner ve yürütücü yapımcı olarak yer aldığı prodüksiyon, Nickelodeon ortaklığında ilerleyecek.

Avatar

The Last Airbender evreninde, dünya dört farklı millete ayrılmıştır ve her bölüm dört elementten biriyle bütünleşmiştir. Her millette bükücü adını taşıyan özel insanlar vardır ve bu kişiler dövüş sanatları sayesinde elementlerden birini kontrol etme yeteneğine sahiptir. 100 yıl boyunca donmuş bir şekilde buz dağında yaşayan Aang artık 12 yaşındadır ve Hava Bükücü olarak keşişlerle birlikte Güney Hava Tapınağında yaşar. Dört millet arasındaki savaşın yaklaştığını hisseden keşişler, Aang’a sürpriz gerçeği açıklarlar. Aang, dört elementi de kontrol edebilen ve dünyaya dengeyi getirecek olan Avatar’dır.

The Last Airbender’ın animasyon dizisi 2005 yılında yayınlanmış; dizi üç yıl boyunca Nickelodeon’da izleyici karşısına çıkmıştı. Dizi daha sonra ünlü yönetmen M. Night Shyamalan tarafından beyazperdeye de aktarılmıştı.

(sinefesto.com)