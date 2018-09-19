Galeri Diani sezonu 'Birikim'le açılıyor

Galeri Diani, yeni sezonunu Ursula ve Yusuf Katipoğlu çiftinin yaşamda ve sanatta birlikteliklerinin görsel şöleni 'Birikim' adlı sergisi ile 6 Ekim Cumartesi 2018'de açıyor.

1980 yılında İsviçre’nin Wallis yöresi dağlarından gelip, Karadeniz’in kıyısındaki Trabzon’ da yolları kesişen Ursula ve Yusuf Katipoğlu çiftinin 'Birikim' adlı sergisi 6-27 Ekimtarihleri arasında sezon açılış sergisi olarak Galeri Diani’de gerçekleşecek. Sergi, yolları Türkiye’de otuz sekiz yıl önce kesişen iki sanatçının sanatta ve yaşamda birlikteliklerindeki birimlerinden oluşuyor.

Galeri Diani’ nin son altı yıldır gerçekleştirdiği sanatçılar, eleştirmenler ve izleyicilerin katılımıyla gerçekleştirdiği sergi üzerine yapılacak olan söyleşi ise 20 Ekim Cumartesi 2018 tarihinde gerçekleşecek.