Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezona 3 Ekim'de başlayacak.

2018-2019 sezonunda "Can Yeleği" adlı yeni oyunun yanı sıra 21 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Ekim ayında, "Bizim Aile", "Ben Çağırmadım", "Cibali Karakolu", "Geç Kalanlar", "Saadet Hanım", "Nora" (Bir Bebek Evi), "Matruşka", "Şahane Züğürtler", "Komik-i Şehir Naşit Bey", "Macbeth", "Ay Işığında Şamata", "Son", "Oyunun Oyunu", "Hisse-i Şayia", "Kahvede Şenlik Var", "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar", "On İki Öfkeli Adam", "Şekerpare", "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" ve "İki Arada Bir Yerde" adlı oyunlar da izlenebilecek.