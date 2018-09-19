KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sona erdi.

DHA - Aspendos Antik Tiyatro'da 5 Eylül'de Giacomo Puccini'nin en sevilen operası 'Turandot' ile başlayan 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, dün akşam sahnelenen Guiseppe Verde'nin 'Aida' operasıyla sona erdi. Antalya ve Ankara opera ve balelerince sahnelenen Aida operasını yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı izledi.

Tarihi mekânda tarihsel dekor ve kostümlerle izleyenleri büyüleyen kapanış eserinin rejisörlüğünü Kuzman Popov üstlenirken, orkestrayı Alexandru Samuil yönetti. Antik Mısır'da Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşklarının konu edildiği eser sonunda sanatseverler, sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk opera ve bale festivali, 1994'ten bu yana Antalya'daki 1842 yıllık Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleştiriliyor. Her yıl yaklaşık 60 bin civarında yerli ve yabancı sanatseverin katıldığı festival kapsamında bu yıl Turandot operası, Zorba balesi ve Bolşoy balesi sanatseverlerle buluştu.