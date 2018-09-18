Kürk Mantolu Madonna'nın yönetmeni kim olacak?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Sabahattin Ali'nin kült eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlamasını yönetecek isim belli oldu; Onur Saylak.

Başarılı oyunculuk kariyerini, yönetmenlikle de taçlandıran ünlü oyuncu Onur Saylak, ilk olarak The Jungle adında kısa bir film çekmiş, daha sonra 'Daha' isimli filmi ve internet dizisi Şahsiyet’i yönetmişti.

‘Daha’ filminin ardından bir kez daha Ay Yapım için yönetmen koltuğuna oturacak olan Saylak, 2 yıldan bu yana senaryo çalışmaları devam eden Kürk Mantolu Madonna’nın beyazperde uyarlamasını yönetecek olan isim olacak.