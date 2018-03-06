6 Mart 2018 16:16

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Yeşilçam oyuncusu Yeşim Soydan bugün vefat etti.
+ A -

Paylaş

Sözcü'nün haberine göre; Yeşim Soydan, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü gazeteci Bediz Doğan’ın hayat arkadaşı olan Soydan’ın cenazesi yarın öğle namazına mütekaip kılınacak cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Çok Okunanlar

Kültür - Sanat