Arif Sağ hastaneye kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yavuz Bingöl'ü kayyum olarak atadığı Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, hukuki süreç başlatılacağı ifade edilirken, MESAM'ın tüm üyelerinin seçilmiş yönetimi destekledikleri belirtildi.

Kayyım atanan MESAM'dan açıklama

ARİF SAĞ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan Türk halk müziğinin usta ismi Arif Sağ'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bir süreden bu yana kanser tedavisi süren Arif Sağ, kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte tedavisi için Küba'ya gitmişti.

MESAM Yönetim Kurulu başkanıyken, Kültür Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Arif Sağ ve ekibi yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'tan oluşan yeni yönetim kurulu atanmıştı.