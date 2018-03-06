Kayyım atanan MESAM'dan açıklama

Görevden alınan MESAM yöneticilerinden kayyum açıklamasıKültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yavuz Bingöl'ü kayyum olarak atadığı Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu üyeleri, hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yavuz Bingöl'ü kayyum olarak atadığı Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamada, hukuki süreç başlatılacağı ifade edilirken, MESAM'ın tüm üyelerinin seçilmiş yönetimi destekledikleri belirtildi.