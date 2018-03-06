6 Mart 2018 14:05

Kayyım atanan MESAM'dan açıklama

Kayyım atanan MESAM'dan açıklama
Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) mevcut yönetim kuruluna işten el çektirilip, yeni yönetim kurulu atanmıştı.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Görevden alınan MESAM yöneticilerinden kayyum açıklamasıKültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yavuz Bingöl'ü kayyum olarak atadığı Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu üyeleri, hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yavuz Bingöl'ü kayyum olarak atadığı Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamada, hukuki süreç başlatılacağı ifade edilirken, MESAM'ın tüm üyelerinin seçilmiş yönetimi destekledikleri belirtildi.

 

 

 

Çok Okunanlar

Kültür - Sanat