Erdal Erzincan'dan Orhan Gencebay'a tepki

Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Erdal Erzincan, Arif Sağ-Orhan Gencebay tartışması ve ardından MESAM yönetim kurulunun görevden alınıp kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Erzincan, bir süre önce MESAM’daki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden ve yönetime yönelik ağır eleştirilerde bulunan Orhan Gencebay’ı eleştirdi.

Erdal Erzincan, twitter hesabından yaptığı açıklamada “Orhan Gencebay dinlemeden ve hiç dikkate almadan 40 yıl boyunca bağlamayı taşımanın da başka bir onuru varmış. Şimdi bunu doyasıya yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Erzincan, Orhan Gencebay hayranlarından gelen eleştiriler üzerine ise şu mesajı paylaştı:

"Sevgili arkadaşlar ben Gencebay'ın kötü müzisyen olduğunu dile getirmedim. Ancak tarzını takip etmedim ve ondan beslenmedim. Attığım twit mesamda yaptığı açıklamaları ve eylemlerinden sonra iyi ki dinlememişim anlamı içermektedir.”