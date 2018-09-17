Diyarbakır 6. Kitap Fuarı etkinlik programı açıklandı

Bu yıl 6. düzenlenen, Diyarbakır Kitap Fuarı, 25-30 Eylül 2018 tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Altı gün sürecek olan fuar kapsamında 120 yayınevi yer alırken, 60 kültür etkinliğinde 250 yazar okurlarıyla buluşacak. Aralarında Mıgırdiç Margosyan, Canan Tan, Altan Öymen, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Oya Baydar, Şükrü Erbaş, Aytül Akal, Fikret Başkaya, Nurcan Baysal, Dilara Keskin, Işık Ergüden, Nil Sakman, Kemal Hamamcıoğlu, Hasan Ali Toptaş, Mine Soysal, İsmail Saymaz, Levent Gültekin, Zeynep Sevde, Murat Özyaşar, Kadir Yıldırım, Kerimcan Akduman, İlkay Marangoz, İsmail Beşikçi, Şeyhmus Diken ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da bulunduğu pek çok değerli yazar fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.

Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan

Diyarbakır 6. Kitap Fuarı, yazar Mıgırdiç Margosyan’ı onur konuğu olarak ağırlayacak. Fuar süresince düzenlenecek panel ve söyleşilerde Margosyan’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak. Margosyan adına TÜYAP tarafından bir armağan kitap hazırlanırken aynı zamanda kitap alıntıları ve fotoğraf albümünden oluşan “Gittin ki, Tez Gelesin” Diyarbakır 6. Kitap Fuarı Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan sergisi de okurlarla buluşacak.

Fuar ziyaret saatleri

Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü 30 Eylül 2018 Pazar günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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Fuarla ilgili en güncel haberleri, konuk yazarları, ulaşım bilgilerini, etkinlikleri ve imza günlerini www.diyarbakirkitapfuari.com sitesinden ve facebook/diyarbakirkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesine web sitesinin Etkinlik Takvimi sekmesinden ulaşabilirsiniz.