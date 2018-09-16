Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı: Türkiye'deki polisi oynamıyoruz

13 yıldır ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinde ‘Rıza Baba’ karakterini oynayan Zafer Ergin, “Dizi bu gidişle 27. sezonu da görür. Bizden final beklemeyin” dedi.

Ergin, Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuştu. Ergin’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

Türkiye’nin en çok izlenen dizisi Arka Sokaklarda yeni sezona başladınız. Keyifler nasıl?

Gayet iyiyiz. İlk gün nasıl heyecanlıysak yine öyleyiz. Tüm ekipçe 12. sezonu geride bıraktık, şimdi aynı gayretle 13. sezona hazırlanıyoruz. Çekimler yoğun geçiyor ama ortaya doğru bir iş çıkınca bu yorgunluğu unutuyoruz. ‘Arka Sokaklar’ bu gidişle 27. sezonu da görür. Bizden final beklemeyin.

Bunca zamandır zirveden düşmeden devam etmenizin sırrı ne sizce? Bu dizi neden bu kadar seviliyor?

İyi ekip, iyi senaryo, iyi oyuncular ve özverimiz sayesinde. Aslına bakarsanız her dizi bu niyetle başlıyor, kimse biz iki bölüm ya da sekiz bölüm yapalım da konu kapansın diyerek başlamıyor. Bana sorarsanız yola çıktığımızda bu kadar uzun süreceğine asla inanmamıştım. Yapımcımız sevgili Türker İnanoğlu, “Uzun soluklu olacak” demişti. Hatta “150 bölümden aşağı olmayacak” diye de eklemişti. Bir de Temmuz gibi bir ayda başlıyorsunuz düşünün. Fakat İnanoğlu’nun o öngörüsü tuttu, 150 bölümü bile geçtik.

Resmen bir nesil büyüttünüz...

Biz başladığımızda doğan çocuklar şimdi delikanlı. Biz bile bu dizide büyüdük, olgunlaştık, kimimiz yaşlandı (Gülüyor). Ama çok emek var, büyük özveri var. Emek büyük olunca başarı kaçınılmaz oluyor. Sanırım bizi kendisine yakın buldu halk.

Peki hiç mi sıkılmıyorsunuz hep aynı set, aynı kişiler? Konu aynı mı?

Değil.

Tekrara düşülüyor mu?

Hayır. Ömrümde hiç sıkıldığım bir işi yapmadım. Zaten bir oyuncunun sevdiği işi yaparken sıkılma lüksü olamaz. Bir kere oyunculuk zaten benim hayalimdi, tıpkı diğer arkadaşlarımın olduğu gibi. Sanat zaten zoraki yapılmaz. Sanat sıkmaz, yormaz. Aksine besler.

Bu kadar uzun zaman aynı kişiyi oynayınca rolün etkisinden çıkmak da zor oluyor mu?

Yok canım, asla! Kendimi polis ya da amir zannedemem değil mi? Sonuçta oyunculuk profesyonel bir iş. Daha önce başka bir dizide uzun süre farklı bir karakteri oynamıştım mesela. Fakat şu var; yolda yanıma gelip “Rıza Baba!” diyen seslenen çok oluyor. Bakmama gibi bir durum söz konusu değil, mutlaka dönüp bakıp tebessüm ediyorum.

Polisler de sizi gördüğünde “Amirim” diyor mu?

Birkaç kez ilginç şeyler yaşadığım oldu. Gördüklerinde selam veren de vardı, “Amirim” diyen de. Bazen espri mahiyetinde de oluyor bu. Tabii sadece ben değil dizideki tüm arkadaşlarım zaman zaman bunu yaşıyor. Benimsenmek hoş bir şey. Neticede biz de kamu hizmeti yapan vatandaşları canlandırıyoruz. Onların da yapmak istedikleri, yapamadıkları bazı şeyleri dile getiriyoruz. Mesela belki aileleri ile olan sorunlarını kendileri dile getiremiyor, biz getiriyoruz. Ama verilecek mesajlara çok dikkat etmeliyiz. Toplumsal sorumluluğu her zaman cebimizde taşımamız ve elimizi de sık sık cebimize sokmamız lazım.

Türkiye’de polise bakışı ve o polis imajını da biraz değiştirdi bu dizi sanırım?

Biz Türkiye’deki polisi oynamıyoruz tabii. Yani aslında Türkiye’deki bütün polislerin sorunlarını ekrana taşımayı tabii ki isteriz ama bu zor. Büyük sorumluluk.