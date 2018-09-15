Breaking Bad’in yıldızı Westworld dizisine geçti

Breaking Bad dizisinin Emmy ödüllü oyuncusu Aaron Paul, HBO’nun sevilen dizisi Westworld'ün kadrosuna katıldı. Dizinin üçüncü sezon bölümlerinde rol alacak olan Paul’un karakteriyle ilgili bilgiler gizli tutuluyor.

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinen Westworld, aynı isimli filmden uyarlanıyor. 22 dalda Emmy ödülüne aday gösterilen ve bunlardan beşini kazanmayı başaran dizi, ikinci sezon prömiyerinde 2.1 milyon izleyiciyi ekrana çekmişti.

Westworld ayrıca, geçen yıl, HBO’nun en çok izlenen dizisi olma unvanını kazandı.