"Minik Kalpler" yeni sezonun iddialı projelerinden birisi. Büyüksaraç filmde Mira adlı bir lise öğrencisini canlandıracak. Filmin oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Gençlerin okul hayatını konu alan projede çekimler Kasım ayında başlanacak.
14 Eylül 2018 13:18
Maral Büyüksaraç, başrolle beyaz perdede olacak
Yer aldığı filmlerle olay yaratan Maral Büyüksaraç, daha gencecik yaşında iddialı bir sinema filminin başrolünü almayı başardı.
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