Yılmaz Erdoğan'dan Vizontele müjdesi!

DHA - Şenliğe 2001 yılında çekilen 'Vizontele' filminin yönetmeni, filmdeki 'Deli Emin' karakterini canlandıran, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada, Gevaşlılara 'Vizontele 3' filminin çekileceği müjdesini de verdi.

Gevaş Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) himayesinde düzenlenen şenliğe Sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, sanatçı Ersin Korkut ile vatandaşlar ve bisiklet, doğa kulüpleri katıldı.

Gevaş İlçesi'nde 2001 yılında sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Vizontele' filmindeki 'Deli Emin' tiplemesi'nden esinlenerek yapılan 'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği'nin 3'üncüsü bu yıl 'Bisikletini al gel' sloganıyla düzenlendi. Şenlik öncesi sanatçı Yılmaz Erdoğan, Gevaş Belediye binasının balkonundan vatandaşlara seslendi. Erdoğan burada, Gevaşlılara 'Vizontele 3' filminin çekileceği müjdesini de verdi.

'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği'nin startı Gevaş'ın Rez mevkiinde verildi. 5 kilometrelik parkurda sanatçı Yılmaz Erdoğan, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve protokol üyeleri de bisiklete bindi. Bisiklet ile en ön sırada yer alan 'Deli Emin' kostümlü sanatçı Erdoğan, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Onlarca kişi Erdoğan ile fotoğraf çekmek için sıraya girdi. 'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği'ni duyduğu andan itibaren çok heyecanlandığını belirten sanatçı Erdoğan, "Deli Emin Bisiklet festivalini ilk duyduğumdan bu yana çok beğendiğim. Bir türlü ilk iki festivale gelemedim. Hatta buna da gelemiyordum. Organize İşler 2'nin çekimleri kısa bir süre önce bitti. O filmin montajı falan yapılırken çıkıp geldim. Bu kadar coşkulu bir kalabalığı kırmak olmazdı. İyiki de gelmişim çok mutluyum geldiğim için. Buraya gelişim yıllar sonra eve uğramak gibi bir şeydi" dedi.

Vizontele filminin 3'üncü serisinin de çekileceğinin müjdesini veren Erdoğan şöyle konuştu: "Gevaş gördüğüm kadarıyla çok gelişmiş. Meydan yapılmış, belediye binası yapılmış. Gelişme hepimizin istediği bir şeydir ama dokuları koruyunca bu daha güzel olur. Benim çok sevdiğim, aşık olduğum toprak evlerin sayısı azalmış. Gevaş iyi yolda, gördüğüm kadarıyla eski neşesi de yerinde. Vizontele de bizde oynadık, başka arkadaşlar da oynadı ama filmin başrolünde Gevaş vardı, Artos dağı vardı. Vizontelenin üçüncü filmini düşünüyorum. Tabi zamanlamasını falan çok tartışıp konuşmamız gerekiyor. Ama 'Senin kafanda bir hikaye var mı derseniz' var. Çünkü Vizontele 1'in neşesi yüksektir. Vizontele Tuuba'nın morali biraz daha bozuktur ve ben hikayeyi öyle morali bozuk bitirmek istemem. O yüzden 3'ncü filmde, Vizontele 1'in coşkusuna benzeyen bir öykü var kafamda. Buraya geliş amaçlarımdan biri de bunu tahlil etmek, o yapıya, mekana da bakmak aslında. Galiba kesin bu filmi yapacağız."

Daha sonra Gevaş ilçe meydanında Yılmaz Erdoğan'a Belediye Başkanı Sinan Hakan tarafından plaket verildi.