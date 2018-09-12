Mersin'de bulundu! MS 160 yılına ait...

İlçeye bağlı Kumkuyu Mahallesi’nde yer alan Akkale Antik Liman Yerleşimindeki sezon kazılarında MS 160 yılına tarihlendiği tahmin edilen saçları asma yaprağı ve üzüm salkımı tasvirli heykel başı bulundu.

Mersin Üniversitesi’nden kazı başkanı Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu, Geç Roma Dönemi’nde kurulan bölgede halen ayakta olan çok geniş zeytinyağı veya su alabilecek kapasitede sarnıcın yer aldığını, antik yerleşimin gerek ekonomik gerekse stratejik açıdan önemli bir noktada bulunduğunu söyledi.

Aydınoğlu, yerleşim yerinin sahip olduğu hamam, konaklama mekanı, büyük sarnıç ve deniz feneriyle ticaret gemilerinin ihtiyacını karşılayan bir konaklama noktası bulunduğunun anlaşıldığını, bölgede sahil boyunca antik kentlere su taşıyan sisteme ait su kemerlerinden birinin de yer aldığını belirtti.

Asma yaprağı ve üzüm salkımlı heykel başı

Kazılar sırasında önemli bir heykel başının çıkarıldığını dile getiren Aydınoğlu,

“Oldukça sağlam bulunan heykel başının ‘Genç Dionysos’ olarak adlandırılan heykele ait olduğu biliniyor. Heykelin saçları asma yaprakları ve üzüm salkımlarından esinlenerek yapılmış. Sahip olduğu kaliteli işçilik ile heykelin MS 160 yılına tarihlendiği düşünülmekte.” dedi.

“Dionysos, Antik Yunan mitolojisinde şarap ve bağcılık tanrısıdır. Üzüm ve şarap üretimi antik dünyada çok önemli ekonomik ürünlerdir ve mitolojide bir tanrıyla temsil edilmesi olağandır. Antik dönemde bağ bozumu vakti geldiğinde bu bağların meyveleri toplanarak çok eski bir bilgiyle şaraba dönüştürülüyor. Bu süreç, arka planda, insanın yaşamak için doğaya bağlı oluşunu, bereket, bolluk ya da kıtlık fikrini, başına buyruk doğanın ehlileştirilmesini ve evcilleştirilmesini, ürünlerin işlenerek kültüre dönüştürülmesini, nihayet bu ürünlerin insan üzerindeki etkilerini içeriyor. İşte bu yüzden Dionysos, sadece şarabın değil, bağların ve üzüm hasadının tanrısıdır.”

Antik yerleşimde bu yıl 6 mezarın da açığa çıkarıldığını belirten Aydınoğlu, mezarların içerisindeki dolguda çok sayıda mimari plastik parçalar, yazıt parçaları ve iskeletler bulunduğunu da söyledi.