Sanatçılardan MESAM'a kayyım tepkisi

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kuruluna Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayyım atandı.

Kayyım ekibinin başına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın en sevdiği şarkıcı Yavuz Bingöl getirildi. MESAM'a kayyım atanmasına ilk tepkiler, halk müziği sanatçıları Erdal Erzincan ve Sabahat Akkiraz'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdal Erzincan, "Orhan Gencebay dinlemeden ve hiç dikkate almadan 40 yıl boyunca bağlamayı taşımanın da başka bir onuru varmış. Şimdi bunu doyasıya yaşıyorum" ifadelerini kullanırken, Sabahat Akkiraz da "Sanatçının en tiksindiğim modeli; sanatıyla, mesleğiyle, işiyle değil yancılığı, yalakalığı ile çanak yalayarak,dışı sanatçı içi çöplük olan modeldir" açıklamasında bulundu.

MESAM'da AKP'li şarkıcı Orhan Gencebay, Arif Sağ yönetimini hedef almış yaptığı açıklamalarla Erdoğan ve ekibine müdahale çağrısı yapmıştı.

CHP'den şarkılı MESAM tepkisi