Çok konuşulacak tepki: Bunlar engerekler ve çiyanlar

Usta televizyoncu ve gazeteci Metin Uca'dan Orhan Gencebay ve Yavuz Bingöl'e çok konuşulacak MESAM tepkisi.

GERÇEK GÜNDEM - Usta televizyoncu ve gazeteci Metin Uca, Arif Sağ'ı ve yönetiminde bulunduğu Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM)’ı hedef alan Orhan Gencebay'a AKP'den destek gelmesi sonrası kuruma kayyum olarak Yavuz Bingöl'ün atanmasına tepki gösterdi.



Metin Uca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şu mesajı paylaştı:



“Bunlar engerekler ve çiyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır, tanı bunları” ne şahane dizeleridir Ahmet Arif’in Adiloş Bebe’nin Ninnisi şiirinin. Ve dün Mesam’da Arif Sağ’a yapılanlara bakınca, anlıyorsunuz ki şiir hayatın ta kendisidir"