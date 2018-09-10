Altyapı çalışmalarında ortaya çıktı

Çöşnük Mahallesi İnderesi mevkisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen Beydağı Tabiat Parkı'nın altyapı çalışmaları sırasında, bazı kalıntılara rastlanıldı. Malatya Müze Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların durdurulduğu alanda ortaya çıkan kalıntıların devamının olup, olmadığının tespiti ve mimari yapının niteliği ile boyutları hakkında bilgi edinilebilmesi için sondaj kazısına başladı. Uzman ekiplerce yapılan ilk incelemelere göre, kalıntıların Ortaçağ döneminden yapıya ait olduğu tahmin ediliyor. Yapının hangi döneme ait olduğu arkeologlar tarafından yapılacak inceleme sonucu belli olacak. Çıkabilecek eserin zarar görmemesi için büyük titizlik gösteriliyor.

Eserler zarar görmesin, diye insan gücüyle çalıştıklarını kaydeden Müze Müdürü Kenan Özdaş, "Çıkacak yapı taşlarına ve ya herhangi bir esere zarar vermemek için insan gücüyle kazılarımızı yürütüyoruz. Tahminimiz kazı 2 güne kadar sonuçlanacak. Kazı sonrasında yapının niteliğinde daha sağlıklı bilgiye ulaşacağız" dedi.

Kazma ve kürek ile yapılan çalışmaların birkaç gün daha sürdürüleceğini, santim santim devam edilen kazı çalışmaları sonrası eğer buluntuya denk gelinmezse çalışmaların tamamen bitirileceğini belirten Kenan Özdaş, "Şu an bir yapıya ait, yani dini yapımdır, sivil mimar yapımıdır. Bu çıkan kazı sonucu belli olacak. Yapıya ait kalınlık, sütun kaideleri ve taşıyıcı öğeler tespit edildi. Ayrıca yine bir çeşme havuzu tespit ettik" diye konuştu.