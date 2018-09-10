Kültür Bakanlığı Türkiye'nin görkemli 13 kalesini belirledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘kulturportali’ internet adresi üzerinden Türkiye’nin en görkemli 13 kalesini belirledi.

Listede birinci sırayı Çamlıhemşin’deki Zilkale aldı.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, kaleleri bakanlık şöyle sıraladı:

1462-1463 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Havadan görünümü yonca yaprağına benzetilen kalenin isminin ‘denizin kilidi’ anlamında Kilid-ül Bahir olduğu bilinmektedir. Kale tümüyle kaba yontulmuş taşlarla inşa edilmiştir.

Amasya - Kalenin üzerinde inşa edildiği kaya, denizden 700 metre Yeşilırmak’tan ise 300 metre yüksekte bulunmaktadır. 1075’te Türklerin Amasya’yı fethetmesinden sonra önemli bir onarım görmüştür. Kalede sarnıçlar, su depoları, Osmanlı Dönemi’ne ait hamam kalıntıları ve kayaya oyulmuş Pontus Kral Mezarları bulunmaktadır.

Alanya - Antalya’daki Alanya Kalesi, Anadolu’yu süsleyen iyi korunmuş ortaçağ kalelerinden birisidir. Selçuklu dönemi yapısı olan bu kale yonca planlıdır. Kalenin mimari özelliklerden dolayı 12. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.

Boyabat - (Sinop): Kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiştir. Kale bedenleri arasındaki kulelerin bazıları dikdörtgen, bazıları yuvarlak olarak yapılmış olup iç kısmında kulelere çıkan merdivenler yer almaktadır.

Diyarbakır - Burçları üzerindeki görkemli kabartmaları ve kitabeleriyle dünyanın ender kalelerindendir. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin yaşamsal işbirliği ve Hevsel Bahçeleri’nin oluşturduğu peyzaj, kentin ve bahçelerin binlerce yıldır kesintisiz hayat sürmesinde en önemli etkendir.

Güvercinada - (Aydın): Güvercinada üzerinde, Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan bir iç kale ve İlyas Ağa tarafından yaptırılan surlar yer almaktadır. Bu surlar Mora İsyanı sırasında adalardan ve denizden gelebilecek saldırıları önleyebilmek için yaptırılmıştır.

Mamure - (Mersin): Akdeniz kıyı şeridinde bulunan günümüze kadar ulaşabilmiş ülkenin en büyük kalelerinden biridir. Mamure Kalesi Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanlı ve Osmanlı Dönemleri ’ne ait izleri taşıması nedeniyle önemli bir yere sahiptir.

Bodrum - 1406-1522 yılları arasında Saint Jean Şövalyeleri tarafından, üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerinde inşa edilmiştir. Kalenin yapımında, depremde yıkılmış olan dünyanın yedi harikasından biri sayılan Mausoleion’un taşları kullanılmıştır.

Rumkale - (Gaziantep): Kalede bugün görülebilen yapılar arasında Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, çok sayıda yapı kalıntısı yer almaktadır. Roma döneminde Hz. İsa’nın havarilerinden Yohannes’in Rumkale’ye gelip yerleşmesi ve burada Hıristiyanlık dinini yayması nedeniyle, bu yerleşim yeri Hıristiyanlık tarihinde önemli bir rol oynamaktadır.

Tirebolu - (Giresun): Kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber MÖ 15. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kalenin içerisinde bazı binalara ait temeller vardır. Bunların başında güney duvarı içerisine oyularak yapılmış bir mescit mihrabı ve bu mescide ait duvar temelleri bulunmaktadır.

Uçhisar - Kapadokya’nın zirve noktasıdır. Kapadokya’nın her yerinden görülen en büyük ve en güzel peribacasıdır. Kalenin zirvesi Kapadokya’nın kuşbakışı görüleceği tek yerdir.

Hoşap - (Van): Geçmişi Urartu Devleti’ne kadar uzanan kale, Osmanlı devletine tabi Mahmudi Beylerinin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmıştır. 19. yüzyıl ortalarında terk edilmiş olan kale, içerisindeki yapılarıyla günümüze büyük ölçüde sağlam olarak gelmiştir.