Onur Akın'dan Bingöl'e sert sözler: Kimseye biat etmem

Muhalif sanatçı Onur Akın, AKP'li Türkücü Yavuz Bingöl'ü sert ifadelerle eleştirdi. Yavuz Bingöl'ü hâlâ çok sevdiğini kaydeden Akın, "Lakin şu an görüşmüyoruz. Çünkü Ahmet Hakan’a verdiği röportajdan sonra sürdürdüğü çizgiye, söylediği hiçbir şeye katılmıyorum. Söylediklerini savunmuyorum. Ama sonuçta 30 yıllık bir geçmişimiz var. Ben onun kötü duruma, mutsuz duruma düşmesini hiçbir zaman istemem. Ama şunu da sormak istiyorum ona. Taş atmış bana bir röportajında. “Onların kırmızı halıları, kırmızı plakalı arabaları var” demiş. Neredeymiş koltuğumuz? Beni daha fazla konuşturmasınlar. Benim ne kadar malım varsa satarım, yine de kimseye biat etmem." diye konuştu.

'YAVUZ ÖZÜNDE İYİ BİR İNSANDIR'

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Akın şunları söyledi:

O neden kırgın size?

Hiç aramadık sormadık diye kırgınmış! Şu an Yavuz’un geldiği nokta doğru değil. Onun röportajları çıktığı zaman ben Edip Abi (Akbayram) ile yan yanaydım. Edip Abiyi arayan gazete daha sonra beni arıyor. İkimiz de ortak karar alarak bu konuda yorum yapmak istemedik. Lehine bir söz konuşamazdık o durumda. Ama aleyhine de konuşmak istemedik. Bu da bizim dostluğumuza, gençliğimize binaen, onu bir nevi korumak kollamaktır. Onun için neden kötü bir şey söyleyeyim? Yavuz özünde iyi bir insandır. Bunu her zaman söylerim.

Röportajını okuyunca kızım beni aradı. “Baba Yavuz amca ne yapıyor? Neden böyle yapıyor?” dedi. Ben de “Bilmiyorum kızım ne yapayım, ben de şaşkınım” dedim. Kızım bile şaşkın çünkü onun elinde büyüdü, Eylül. Yılmaz Odabaşı’nın bir şiirini bestelemiştim. Der ki o şiirde, “Kısa bir öyküdür hayat, uğruna upuzun acılar çektiğimiz. Kısa bir türküdür. Bir kez daha söylemek için delirdiğimiz.”

Herkes o öyküyü bir kere yazabilecek, bir kere söyleyebilecek. Bunun bilincinde olunabilse keşke. Ama yine söylüyorum; ben onun mutsuz olmasını istemem, eğer mutluysa o mahallede... Diyecek bir şey yok.

'BİZİM MAHALLEMİZ İKTİDARIN YANI DEĞİL'

Sizin mahalleniz neresi?

Bizim mahallemiz hiçbir zaman iktidarın yanı değildir. Bizim mahallemiz her zaman muhaliftir. Benim desteklediğim parti iktidara gelse bile ben yine hayat boyu muhalifim. Çünkü bu kez de halkın yanında yer alırım.