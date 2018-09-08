Timur Selçuk'tan 50. yıl konseri

Sanat hayatındaki 50.yılını kutlayan Timur Selçuk, en sevilen besteleri ve eşsiz yorumuyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

50 yıllık sanat hayatına birçok değerli eser ve unutulmaz başarılar sığdıran Timur Selçuk, Most – Uniq Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelen hayranları 2 saati aşkın süren konserde keyifli anlar yaşadı. Timur Selçuk, ‘Aziz İstanbul’ şarkısını seslendirirken babası Münir Selçuk ve Türk müziğinin değerli üstadlarını anarak seyirciden büyük alkış aldı. Usta sanatçı ‘Aziz İstanbul’ şarkısını seslendirirken kızı Mercan Selçuk da sema gösterisi ile sahneye çıkarak seyircilere hoş bir sürpriz yaşattı.

Çok sevilen ‘İspanyol Meyhanesi’ şarkısı ile sahnesine son veren sanatçı, seyircinin yoğun alkış ve tezahüratları üzerine yeniden sahneye çıkarak ‘Bir Tatlı Huzur’ şarkısını seslendirdi. Kendisini izlemeye gelen tüm dinleyicilerinin tek bir ağızdan şarkıya eşlik etmeleri üzerine, ‘ Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü’ ile final yapan duayen sanatçı, dakikalarca ayakta alkışlandı.