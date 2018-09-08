Anons, Venedik'ten ödülle döndü!

Akademinin ödül gerekçesinde “Yenilikçi sinematografisi, şaşırtıcı derecede iyi ayarlanmış anlatımıyla yeni bir Akdeniz komedisi yaratıyor” şeklinde değerlendirdiği “Anons”, En İyi Akdeniz Filmi ödülüne layık görüldü.

Mahmut Fazıl Coşkun’un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı “Anons”, dünya prömiyerini 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirdi. İzleyenler tarafından finalde ayakta alkışlanan film, The Hollywood Reporter, Variety ve Screen Daily’nin önemli sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. 60’lı yıllarda ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu anlatan “Anons”, absürt mizahı ve başarılı sinema diliyle dikkatleri çekiyor.



Aynı zamanda festivalin bir diğer uluslararası yarışma bölümü olan Orizzonti’de yarışan “Anons”, 8 Eylül 2018 Cumartesi akşamı gerçekleşecek kapanış töreni öncesinde ilk ödülünü İtalyan Ulusal Gazeteciler Birliği ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi’nden aldı. Akademi, “Anons” filmine verilen En İyi Akdeniz Filmi ödülünün gerekçesiniaçıklarken dikkat çekici ifadeler kullandı:“Anons, bir darbenin etraflı kaydını ve kutsallığını yitirmesini, metaforik bir üslupla, zekice bir kara mizah ve ahenk içerisinde anlatıyor. Akdeniz komedisine yenilikler katan bir sinematografik dil icat eden yönetmen, olağanüstü maharetiyle, bir senfonideki notaların geçişi gibi mizahi dengeyi yakalıyor. Bu denge sayesinde mesajını etkin bir şekilde izleyiciye iletiyor. Anons, yenilikçi sinematografisi, şaşırtıcı derecede iyi ayarlanmış anlatımıyla yeni bir Akdeniz komedisi yaratıyor.”

“Uzak İhtimal” ve “Yozgat Blues” filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’un üçüncü uzun metraj filmi olan “Anons”un başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaşıyor.

Aralarında“Anons”un da yer aldığı filmlerin yarıştığı Orizzonti bölümü ödülleri, 8 Eylül 2018 Cumartesi akşamı gerçekleşecek kapanış töreninde sahiplerini bulacak. Gelecek aylarda Türkiye’de vizyona girecek olan“Anons”, öte yandan festival yolculuğuna da devam edecek.

ANONS HAKKINDA

1963 yılı, Mayıs ayının son günleri… Teğmen Şinasi, Binbaşı Kemal, Binbaşı Rıfat ve Albay Reha aynı gece Ankara’da başlayacak olan askeri darbenin İstanbul ayağında, darbe bildirisini İstanbul Radyosu’ndan anons etmeyi planlamaktadır. Yeterince güçlü ve etkili yapılan bir anons sonucunda darbenin başarılı olacağından ve halk desteğini arkalarına alacaklarından emindirler. Fakat hiçbir şey bekledikleri gibi gitmeyecektir. Her şeyin planlama ve askeri güçle çözülebileceğine inanan bu dört asker, kendilerini başkalarının adına karar verebilecek konumda hissetmişlerdir. Fakat onları yenilgiye uğratan şey sivil hayatın görünmez gücüdür.

Filmotto’nun yapımını üstlendiği “Anons” filmi, BKM (Türkiye) ve Chouchkov Brothers (Bulgaristan) ortak yapımı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün ve Bulgar Film Merkezi’nin destekleriyle hayata geçirildi. Yapımcılığını Halil Kardaş ve TarıkTufan’ın yaptığı filmin ortak yapımcılığını ise Borislav Chouchkov, Viktor Chouchkov ve GeorgiAbrashev üstleniyor.