'Ailecek Şaşkınız' filmi vizyona rekorla girdi

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrolde yer aldığı, 2 Mart'ta izleyiciyle buluşan 'Ailecek Şaşkınız' filmi, ilk üç günde 680 bin 409 kişi tarafından izlendi.

'Ailecek Şaşkınız' perdeyi rekorla açtı. İlk 3 günde 680 bin 409 kişi tarafından izlenen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, TR 40 33 Productions yapımcılığındaki film, Box Office Türkiye verilerine göre 'Tüm zamanların en iyi Mart ayı açılışı' rekorunu elde etti.

Komedi türündeki yapım, ilk 3 günde yakaladığı 680 bin 409 izleyici rakamı ile Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in efsane serisi olan ve 6 milyon 980 bin 70 seyirci sayısıyla 'Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri' listesinde üçüncü sırada yer alan 'Düğün Dernek’in 572 bin 838 kişilik açılış rakamını da geride bıraktı.