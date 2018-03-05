MESAM'dan basın açıklaması

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyım atandı. Ardından Arif Sağ başkanlığındaki MESAM Yönetim Kurulu tarafından basın açıklaması yapıldı.

MESAM'a kayyım atandı

İşte o açıklama:

"BASINA VE KAMUOYUNA,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif hakları genel müdürlüğü tarafından 05 Mart 2018 tarihli yazı ile 18 Mart 2018 günü yapılacak olan MESAM Genel Kurulu’nun ertelenmesi ve genel kurul yapılana kadar mevcut yönetim kurulumuzun tedbiren işten el çektirilmesi ile ilgili olarak,

1- Kendi yazılı talebimiz doğrultusunda MESAM’da yapılan inceleme ve teftiş sonuçlanmadan, ne gibi olumsuz bir tespit yapıldığına dair herhangi bir bilgi verilmeksizin, mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilerek yerine geçici bir yönetim kurulu atanması ve olağan genel kurulumuzun ileri bir tarihe ertelenmesi, öncelikli olarak anayasal savunma hakkımızı engelleyen hukuk dışı bir yaptırımdır.

2- Bu şekilde geçici bir yönetim atanmasına dair bakanlıkça uygulanan usûl, MESAM’ın bağlı bulunduğu 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuata tamamen aykırıdır. Mevcut yönetim kurulumuza bir yaptırım olarak uygulanan görevden el çektirme ve geçici yönetim atanmasına dair idari işlem tamamen yasal mevzuata aykırı şekilde işletilmiştir.

3- Ayrıca yine kanun ve tüm yasal mevzuatla belirlenen genel kurulun yapılmasına yönelik hukuki prosedür gereğince 2 yılda bir, mart ayının sonuna kadar yapılması mecburiyet arz eden genel kurul tarihinin bu şekilde ertelenmesi, MESAM’ı maddi ve manevi açıdan telafisi mümkün olmayan bir şekilde zarara uğratacaktır. 9000 in üzerinde üyesi bulunan ve genel kurulun yapılacağı salon, konaklama ve diğer alanlarla ilgili hizmet alımları gerçekleştirilerek tüm yasal süreci tamamlanmış olan bu genel kurulun sadece başka bir tarihe ertelenmesi bile kurumumuza 500.000 TL’nin üzerinde bir maddi yük getirecektir.

4- Mevcut yönetim kurulu üyelerimizin yerine atanan geçici yönetim kurulunda, son 2 yıllık dönemde MESAM yönetiminde yer alan ve tüm kararlarda imzası bulunan kişilerin de bulunması, meslek birliğimiz içindeki anlaşmazlıklarla ilgili, ne yazık ki bakanlığın da taraf olduğunun bir göstergesidir.

5- Tüm bu yukarıda sayılan hukuki gerekçelerle, yapılan işbu idari işlemin hukuka aykırı olduğunu, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydı ile basına ve kamuoyuna duyururuz.

Arif SAĞ (MESAM Yönetim Kurulu Başkanı

Cahit BERKAY (Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.)

Metin KARATAŞ (Sayman Üye)

Ali Haydar TİMİSİ (Y.K.Üyesi)

Ali Rıza BİNBOĞA (Y.K.Üyesi)

Celal ULUSU (Y.K.Üyesi)

Ahmet Can AKYOL (Y.K.Üyesi)

Ali Rıza ERDOĞAN (Y.K.Üyesi)

Elif Nun İÇELLİ (Y.K.Üyesi)"