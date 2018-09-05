Kuşlarını gezdirerek, para kazanan Züleyha'ya zabıta engeli

Şeyda AŞATIR / KAYSERİ, (DHA) - Zabıta memuru ise ilçe sakinleri ile esnafın Yaman'dan rahatsız olduğunu belirtti.

Talas'ın Kiçiköy Mahallesi'nde oturan Züleyha Yaman, 7 yıl önce satın aldığı muhabbet kuşunun ardından çok sayıda kuş beslemeye başladı. 'Osmanlı Sokağı' olarak bilinen Ali Saip Paşa'da kuşlarını kafese koymadan, başının üstünde gezdiren Yaman, 'Kuşla fotoğraf çektirmek 1 TL, kuşu sevmek 1 TL, kuşa dokunmak 1 TL, kuş hakkında soru sormak 1 TL' yazılı tabelayı da yanında bulunduruyor. Kuşlarının kafeste olmamasına rağmen kaçmadığını belirten Yaman, kuşlarla ilgili soru soran, fotoğraf çektiren ve hayvanlarını sevenlerden 1 lira alıyor.

'CEZA KESERİM, DİYOR'

Züleyha Yaman, kendisiyle ilgili yapılan haber sonrası zabıta ekiplerinin işine engel olmaya başladığını söyledi. Zabıtaların kendisini kovaladığını öne süren Yaman, "Zabıta artık beni hiç çalıştırmıyor. Zaten çalıştırmıyordu, haberden sonra hiç çalıştırmıyor. Orada mısır satanlar, pamuk şeker satanlar, parfüm satanlar var; seyyar olarak çocuklar tartı getirmiş. Herkese izin veriyor, sadece bana izin vermiyor; kovalıyor, 'Ceza keserim' diyor, elimdeki kağıdı almak istiyor. Zabıta bana 'Sen haberlerde çıkmışsın, bizi rencide edemezsin. Senin orada fotoğraf çektirerek para kazanmana müsaade etmeyeceğiz' diyor. Kuşu sevdirtmeme, fotoğraf çektirtmeme izin vermiyorlar. 'Hakkında bir sürü şikayet alıyoruz' diyorlar. İnsanlar benim 15- 20 TL kazanmamdan rahatsız olmuş. Beni orada bazı sapıklar, taciz etmişti. Ben onları polise şikayet ettim. Onlar da beni zabıtaya şikayet etmiş, zabıta onları dikkate aldı" diye konuştu.

'BU ŞEKİLDE ORADA OLMASI UYGUN DEĞİL'

DHA muhabirinin telefonda görüştüğü zabıta memuru ise "Daha önceden de Osmanlı Sokağı’na geldi. Hatta yapılan haberleri kendisine biz gösterdik. O gün burada sabahtan akşama kadar ağladı. Ona 'Bak, haber olmuşsun' dedik. Oradaki esnaftan, vatandaştan rahatsız oldukları için 'Bu şekilde olmaz' dedik. Ama kuşuyla oturabilir, sıkıntı yok. Pankartta sıkıntı var. En altta 'Ahlaksız tekliflerde bulunmayın' yazıyor. Bu bizim örf ve adetlerimize uygun değil, bu şekilde orada olması" dedi.