Alt-J, üç yıl aradan sonra İstanbul’da

DHA - İngiltere’nin dünyaca ünlü indie rock grubu Alt-J, geçtiğimiz yıl çıkardıkları “Relaxer” adlı albümlerinin turnesi kapsamında Türk hayranlarıyla buluşacak. İstanbul’da en son 2015 yılında konser veren Alt-J, üç yıl aradan sonra 4 Temmuz Çarşamba günü Volkswagen Arena’da sahne alacak.

Müzik kariyerlerine “GarageBand” ismiyle bir üniversite grubu olarak başlayan Alt-J, İngiltere’nin Leeds şehrinde 2007 yılında dörtlü olarak kuruldu. İsimlerini daha sonra matematikte değişimi ifade eden Delta (∆) sembolünün bilgisayarda kodlanması olan alt-J’ye çeviren grup, ilk albümleri “An Awesome Wave” ile 2012 yılında müzik piyasasında büyük bir sükse yaratarak Britanya’nın en prestijli müzik ödülü Mercury’yi kazandı. Aynı sene Wild Beasts ile beraber çıktıkları turne sonrası Bestival, Reading, Green Man gibi İngiltere’nin en önemli festivallerinde sahne alan grup 2014 yılında gitaristleri Gwil Sainsbury’nin ayrılmasıyla trio olarak yola devam ediyor. İkinci albümleri “This Is All Yours” ile 57.Grammy Ödüllerinde “En iyi Alternatif Albüm” ödülü için aday gösterilen ekip, bu dönemde O2 ve Madison Square Garden gibi arenaları doldurmaya başladı. İngiliz alternatif rock grubu, geçtiğimiz senelerde dünyanın en önemli festivallerinden Glastonbury’de de headliner olarak yer aldı.