Tarık Akan için anma programı

"Ülkemin Güzel Yüzü Tarık Akan'ı Ölümsüzlüğe Yolcu Edişimizin 2. Yılında Anıyoruz" başlıklı programda, 16 Eylül 2018 günü saat: 17'de Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde "Tarık Akan Film Afişleri Sergisi" açılacak. Film afişleri Türker İnanoğlu’nun kurduğu TÜRVAK ‘tan sağlandı.
Açılış töreninde Umur Bugay ve Özcan Arca, tanıdıkları Tarık Akan'ın insan ve sanatçı yanını anlatan konuşmalar yapacaklar.
Etkinlikte ayrıca Tarık Akan'ın yönetmenliğini yaptığı Afrodisias belgeselinin gösterimi yapılacak.
Ayrıca 16 Eylül Pazar günü 14:30’da Bakırköy’deki mezarı başında anılacak.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı