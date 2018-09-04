Tarık Akan için anma programı

Ülkemiz sinemasının ve kültür hayatının önde gelen kişiliklerinden Tarık Akan’ı yitirişimizin 2. yılında ikinci başkanı olduğu Nâzım Hikmet Vakfı, TÜRVAK ve Şişli Belediyesince düzenlenen ortak etkinlikle anılacak.