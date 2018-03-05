CHP'den şarkılı MESAM tepkisi

Son günlerde Orhan Gencebay ve Arif Sağ arasındaki polemikle gündeme gelen MESAM'a yeniden kayyım atandı.

MESAM'a kayyım atandı!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, karara Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Yarkadaş, "Kültür Bakanlığı, MESAM'da Arif Sağ'ı tasfiye etmek için AKP'li Yavuz Bingöl'ü kayyım olarak atıyor. YETMİYOR; terör örgütü lideri F. Gülen'in 14 şiirini besteleyen Yücel Erzen'i de kayyım olarak yönetime koyuyor! Ne yapmak istedikleri çok açık değil mi! Bu sanat darbesidir!" dedi.

CHP'li Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti: "Yıllarca isyan şarkıları söyleyen Orhan Abi, MESAM'a el konulması için, Erdoğan'ın doğum günü kutlamasında Saray'dan yardım istiyor! Ve o talebin ardından, MESAM'a el konuyor! Ne diyelim; HATASIZ KUL OLMAZ mı yoksa 'KADERİN BÖYLESİNE YAZIKLAR OLSUN' mu? Siz karar verin..."

Kültür Bakanlığı, MESAM'da Arif Sağ'ı tasfiye etmek için AKP'li Yavuz Bingöl'ü kayyım olarak atıyor. YETMİYOR; terör örgütü lideri F. Gülen'in 14 şiirini besteleyen Yücel Erzen'i de kayyım olarak yönetime koyuyor! Ne yapmak istedikleri çok açık değil mi! Bu sanat darbesidir! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 5 Mart 2018