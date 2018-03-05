MESAM'a kayyım atandı: Arif Sağ yerine Yavuz Bingöl!

MESAM, Orhan Gencebay ve Arif Sağ arasındaki tartışmalarla gündeme gelmişti.

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) istifa eden Orhan Gencebay'ın yönetimi hedef aldığı MESAM'a kayyım atandı. Gencebay'a Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu kurum yöneticileri sert yanıt vermişti.

Hürriyet'ten aktardığına göre, Kültür Bakanlığının yaptığı incelemeler neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah üye olarak atandı.

Bakanlığın kararı şöyle:

"TÜRKİYE MUSİKİ ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİNE

Birliğinizin idari ve mali işlemlerinin denetlenmesi, bir önceki teftişte sunulan tekliflerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ve bazı üyeler tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili gerçekleştirilen incelemeler neticesinde yapılan tespitlere dayanılarak alınan 05.03.2018 tarihli ve 179431 sayılı Bakanlık Makamının Olurları kapsamında Birliğiniz üyelerinin daha fazla zarar görmemesinin bakımından;

-Birliğinizde 3 üç) ay içerisinde olağanüstü genel kurul yapılması,

- Olağanüstü genel kurul yapılıncaya kadar mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilmesine ve yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah’ın asıl üye olarak: Vedat Çetinkaya, Celal Yancı, Osman İşmen, Yücel Ama, Alı Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu'nun ise yedek üye olarak atanması

-Mart ayı içerisinde yapılacağı bildirilen olağan genel kurulun, olağanüstü genel kurulu süreci göz önünde bulundurularak ertelenmesi, hususları uygun görülmüş olup gereğinin ivedilikle yerine getirilerek tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederim."

MESAM'IN MEVCUT YÖNETİM KURULUNDA YER ALAN İSİMLER:

Arif SAĞ - Başkan

Cahit BERKAY- Başkan Yardımcısı

Metin KARATAŞ- Sayman Üye

Ali Haydar TİMİSİ

Ali Rıza BİNBOĞA

Celal ULUSU

Ali Rıza ERDOĞAN

Elif NUN İÇELLİ



Ahmet Can AKYOL



Faruk DEMİR

2014'TE DE KAYYIM ATANMIŞTI

Arif Sağ'ın başkanlığı yürüttüğü MESAM'a, 2014 yılında da İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından kayyım atanmıştı.

27 Aralık 2013 tarihinde yapılan 8. MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'nda, MESAM Yönetimi, genel kurul tarafından azledilmiş, ancak Arif Sağ Başkanlığındaki grup ile yönetimi azleden ve aralarında İbrahim Tatlıses, Burhan Bayar, Recep Ergül'ün olduğu grup karşılıklı mahkemeye başvurmuştu. Davada, mahkeme heyeti MESAM yönetimini resmen görevden alarak 22 Mart 2014'de yapılacak genel kurula dek MESAM'a 3 kişilik geçici yönetim atamıştı.