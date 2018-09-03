Cem Yılmaz o ödülü almaya gelecek mi?

Milliyet’ten Ali Eyüboğlu, yaklaşan festival öncesinde festivali tertipleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile bir araya gelip, Cem Yılmaz’a verilen ödül ile ilgili bilgi aldı, tepki çeker mi sorularını yöneltti.

Ali Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Bu yıl 29 Eylül-5 Ekim arasında yapılacak ‘55’inci Uluslararası Antalya Film Festivali’nin basın toplantısı cuma günüydü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’le, hem film festivali hem de Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’a adrese teslim ihale edildiği söylenen Konyaaltı’nı konuşmak için Antalya’ya gittim.

Kahvaltıda bir araya geldiğimiz Türel’le film festivalini ve Konyaaltı’ndaki ‘Sahil Antalya’ projesini konuştuk.

- Komedilerin ödüllendirilmediği bir film festivalinde, Cem Yılmaz’ın ‘Başarı Ödülü’ne layık görülmesi isabetli. Ancak sanatçıya bazı konularda ‘milli duruş’ sergilemediği için belli bir kesimden tepki var.

Aynı tepki Antalya’ya geldiğinde olursa?

Türk sinemasının önemli yıldızlarını her zaman festival kapsamında başarı ödülleriyle onurlandırdık. Bundan da şeref duyuyoruz. Yılmaz da bugün çektiği filmlerle gişe rekorları kırıyor. Komedyenin oyunlarına ve filmlerine gittiğimizde her kesimden hayranı olduğunuzu görüyoruz. O yüzden bence sizin de söylediğiniz gibi çok hak edilmiş bir ödül. Sinemadaki 20’nci yılına denk gelmesi güzel bir tesadüf oldu. Aradım, tebrik ettim. Dediğim gibi biz Antalya’da sanatın evrensel boyutuyla ilgileniyoruz. Siyasetin, sanata müdahalelerini de benimsemiyoruz. Sanat, siyaset üstüdür ve evrenseldir. Ayrıca Cem Yılmaz, ilk dönemimde ben AK Partili Belediye Başkanıyken jüri üyeliğimizi yaptı.

O yıllarda toplum bu kadar kutuplaşmamış ve sosyal medya bu kadar güçlü değildi.

- Ödülü almaya geleceğine dair söz verdi mi?

Yılmaz’ın öyle bir nezaketsizlik göstereceğini zannetmiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye’nin hak ederek o şerefe ulaşmış, çok önemli bir sanatçısı.