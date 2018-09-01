Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

İstanbul’da doğan Aram Gülyüz, EMİ Şirketi’nin Londra’daki temsilciliğinde dört yıl televizyon kursu gördü. Bir uçak şirketinde memur olarak çalıştı. Sinemaya 1958’de Metro Film’i kurar ak,yapımcı olarak girdi. İlk olarak Türk-Alman ortak yapımı olan “İstanbul Macerası” filmini yaptı.

1960’da senaryosunu yazdığı “Sensiz Yıllar” filmiyle yönetmenliğe başladı. 28 filmin senaryosunu yazdı. Türker İnanoğlu’nun yapımcısı olduğu komedi türü TV dizilerinin yönetmenliğini yaptı.Banu Alkan’ın baş rolünü oynadığı “Afrodit” filminin çekimi sırasında,yönetmeni Remzi Jöntürk trafik kazasında vefat edince, yönetmenliğini üstlenerek bu filmi tamamladı.