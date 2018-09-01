Günlük 1 liraya dev festival

DHA - Ünlü sanatçıların sahne alacağı Milyonfest İstanbul'un günlük giriş bileti 1 liradan satışa çıkarıldı.
Umut Kuzey önderliğinde Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleşecek Milyonfest İstanbul’da, 4 gün boyunca 3 sahnede farklı müzik türlerinden onlarca sanatçı konser verecek. Günlük giriş biletinin 1 liradan satışa çıkarıldığı festivalde Athena, Şebnem Ferah, Pentagram, Mor ve Ötesi, Selda Bağcan & Boom Pam, Hayko Cepkin ve Mabel Matiz’in de aralarında olduğu ünlü isimlerin yanı sıra yabancı sanatçılar da sahne alacak.
Milyonfest İstanbul’un programı şöyle:
13 Eylül Perşembe
-Amfi Tiyatro-
Pilli Bebek (akustik)
Birsen Tezer
Mehmet Güreli
-Otopark-
Emre Aydın
Feridun Düzağaç
maNga
Pamela
Son Feci Bisiklet
Gökcan Sanlıman
-Sahil-
Zakkum
Niyazi Koyuncu
Russkaja
Red Snapper
Palmiyeler
After Party: Islandman
14 Eylül Cuma
-Amfi Tiyatro-
Pentagram (Akustik)
Sena Şener
Tuna Kiremitçi
-Otopark-
Şebnem Ferah
Mabel Matiz
Pinhani
Pera
Gülçin Ergül Arabesk
Marla
-Sahil-
Sagopa Kajmer
Another Sky
Orkesta Mendoza
Rich Thair
Cihangir Aslan
After Party: Hey! Douglas
15 Eylül Cumartesi
-Amfi Tiyatro-
Hüsnü Arkan
Özge Fışkın
Gürol Ağırbaş
-Otopark-
Athena
Selda Bağcan & Boom Pam
Fatma Turgut
Baba Zula
Deniz Tekin
What da Funk
-Sahil-
Adamlar
Anna RF
TootArD
Nova Norda
The Away Days
After Party: Dave Rowntree (DJ Set) (Blur)
16 Eylül Pazar
Amfi Tiyatro
Yeni Türkü
Rubato
Ezgi Aktan
-Otopark-
Mor ve Ötesi
Hayko Cepkin
Umut Kuzey
Kalben
Çamur
YÖKŞ
-Sahil-
Cem Adrian
Gaye Su Akyol
Jakuzi
In Hoodies
Supernova
After Party: Richard Colburn / Belle & Sebastian (DJ Set)