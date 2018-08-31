Eminem'den Trump temalı sürpriz albüm

Amerikalı rapçı Eminem, sekiz ay gibi kısa bir aradan sonra sürpriz bir albümün hazır olduğunu duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre, Amerikalı rapçı Eminem, sekiz ay gibi kısa bir aradan sonra sürpriz bir albümün hazır olduğunu duyurdu.

Kamikaze ismini verdiği albümle ilgili "Üzerinde çok düşünmeyin, keyfini çıkarın" diyen sanatçı şarkılarında yine Amerikan Başkan Donald Trump'ı hedef aldı.

45 yaşındaki rapçı, geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen 'BET Hip Hop Ödülleri' gecesinde doğaçlama bir parçayla Amerikalı lideri kastederek "Obama'nın hakkını vermeliyiz çünkü şimdi onun yerinde, nükleer holokosta sebep olabilecek bir kamikaze oturuyor" demişti.

Şarkı sözlerinde " Trump peşime ajanları taktı" iması

Sanatçı, Kamikaze'nin ilk parçası olan 'The Ringer'da yer alan, "Ajanları bizzat benle görüşmeye yolladı / Ona zarar vermeyi gerçekten düşünüyor muyum diye bilmek için / Ya da teröristlerle bağlantılı olup olmadığımı anlamak için" sözleriyle eleştirdiği Trump'ın, istihbarat ajanlarını peşine taktığını ima etti.

Eminem Ekim 2017'de 'Revival' isimli albümüyle beş yıl ara verdiği müzik sahnesine geri dönmüştü.

Amerikalı rapçının Twitter üzerinden haberini verdiği Kamizkaze sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında ilk sıralara yerleşti.