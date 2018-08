Türkiye'nin 2018 yazından en çok dinlenen şarkıları açıklandı

Spotify verilerine göre Drake, Maroon 5 ve Cardi B şarkıları ile dünya genelinde yaza damga vururken, Türkiye’nin en çok dinlenen 3 şarkısı Aleyna Tilki, Merve Özbey ve şarkı sözleriyle tutuklanan Ezhel’den geldi.

“Kiki, do you love me?” cümlesi sadece viral bir dans akımı yaratmakla kalmadı aynı zamanda 2018 yazının en çok dinlenen şarkısı olan “In My Feelings”in de öne çıkan sözü oldu. Drake’in 25 şarkılık albümü Scorpion’da yer alan şarkı, 1 Haziran – 20 Ağustos tarihleri arasında 393 milyondan fazla dinlendi. Maroon 5’in Cardi B ile düet yaptığı “Girls Like Me” ise yaklaşık 293 milyon dinlenme rakamı ile dünya genelinde yaza damgasını vuran ikinci şarkı oldu. Cardi B’nin J Balvin ve Bad Bunny ile birlikte yaptığı “I Like It”, 289 milyon dinlenme rakamı ile 2018 yazının en çok dinlenen 3’üncü şarkısı oldu.

Yazın en çok dinlenen şarkıları arasında, Calvin Harris ve Dua Lipa’nın “One Kiss”i, Clean Bandit’in Demi Lovato ile birlikte söylediği “Solo” ve 5 Seconds of Summer’ın pop-rock tarzdaki “Youngblood” gibi dans şarkıları da yer alıyor. Ariana Grande’nin “no tears left to cry” da Ağustos ayının en çok beklenen albümlerinden Sweetener’dan ilk çıkan single olarak müzikseverlerle buluştu ve yaz boyunca Spotify listelerindeki yerini korudu.

2018 yazı, çıkış yapan yıldızlar için de önemliydi. 19 yaşındaki Chicago’lu rapçi Juice WRLD’nin “Lucid Dreams” adlı şarkısı, son iki ay boyunca Spotify’ın global listesinde yerini korudu.

“Juice WRLD, hiç şüphesiz yazın en iyi çıkış yapan yıldızı” diyen Spotify Urban Müzik Direktörü Carl Chery şöyle devam etti: “Juice WRLD, son zamanların en hızlı yükselişine sahipti ama müziği aynı zamanda kalıcı olma gücünü de kanıtladı. Melodilerdeki hüneri ve “Lucid Dreams” gibi şarkıları ile dinleyicileriyle gerçek anlamda bir bağ kurdu.”

Dünya sahnesine yeni giren bir diğer sanatçı ise Porto Riko’lu dansçı ve rapçi Nio Garcia oldu. Nio Garcia’nın latin esintili “Te Boté – Remix” adlı şarkısı dünya genelinde yazın en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı. Bu şarkıya aynı zamanda Casper Magico, Darrell, Ozuna, Bad Bunny ve Nicky Jam de eşlik etti.

Türkiye’de 2018 yazı boyunca Aleyna Tilki, Merve Özbey ve Ezhel rüzgarı esti

Türkiye’de ise 2018 yazında en çok dinlenen TOP 10 listesinde ilk 5’e lokal sanatçılar yerleşti. Aleyna Tilki’nin “Yalnız Çiçek”, Merve Özbey’in “Vuracak” ve Ezhel’in “Geceler” adlı şarkıları Türkiye’de yaza damgasını vurdu. Ezhel’in “Kazıdık Tırnaklarla” ve “İmkansızım” adlı şarkılarının ardından listenin 6’ıncı sırasında gördüğümüz isim ise Calvin Harris’in Dua Lipa ile düet yaptığı “One Kiss” oldu. 2018 yazının Türkiye Top 10 listesine giren diğer şarkılar ise sırasıyla Simge’nin “Ben Bazen”, Eli Türkoğlu’nun “Bu Benim Öyküm”, Drake’in global listeleri kasıp kavuran “In My Feelings” ve Gazapizm’in “Heyecanı Yok” şarkıları oldu.

Spotify’da 2018 yazının Global TOP 10 Listesi:

In My Feelings - Drake

Girls Like You - Maroon 5 (feat. Cardi B)

I Like It - Cardi B (feat. Bad Bunny, J Balvin)

Lucid Dreams - Juice WRLD

SAD! - XXXTENTACION

Better Now - Post Malone

One Kiss - Calvin Harris (with Dua Lipa)

Solo - Clean Bandit (feat. Demi Lovato)

Taste - Tyga (feat. Offset)

Youngblood - 5 Seconds of Summer

Spotify’da 2018 yazının Türkiye TOP 10 Listesi:

Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek

Merve Özbey - Vuracak

Ezhel - Geceler

Ezhel - Kazıdık Tırnaklarla

Ezhel - İmkansızım

Calvin Harris - One Kiss (with Dua Lipa)

Simge - Ben Bazen

Eli Türkoğlu - Bu Benim Öyküm

Drake - In My Feelings

Gazapizm - Heyecanı Yok