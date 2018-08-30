İzmir'de 'Şiir adaletsizliğe karşı' etkinliği

Zeynep Altıok Akatlı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu etkinlikle ilgili, "TYS ve Konak Kent Konseyi'nin 'Şiir Adaletsizliğe Karşı' etkinliğine katıldık. Yaşadığımız en karanlık günlerin sığınağı şiir. Şiir hissetmek, farketmek, paylaşmak, direnmek... 2011 yılında bir Temmuz Cumartesi'sinde Sivas Katliamı'nın adaletsizliğinin son bulması için Cumartesi Anneleri ile birlikte seslenmiştik. O gün o meydanda Sivas Katliamı'nda yitirdiğimiz Behçet Aysan’ın kayıplarını arayan Plaza del Mayo Anneleri için yazdığı 'Beyaz Başörtülü Kadınlar' şiirini okumuştum. 23 yıl sonra bugün Cumartesi Anneleri'nin adalet için seslendiği meydan onlara yasaklandı. Ülkemiz 90’ların karanlığına sürüklendi. Ben bugün bir kez daha 25 yıl önce Sivas'ta yakılarak öldürülen Behçet Aysan'ın o şiirini annelerimiz için okudum" ifadelerini kullandı.

"Barış ve adalet özlemimize yine iyiliği ve şiiri pusula ettik" diyen Akatlı, "Usta şair sevgili Ataol Behramoğlu, Hidayet Karakuş, Tuğrul Keskin ve İzmirli şairler şiirlerini okudular. Düş Gezginleri şarkılarıyla eşlik ettiler. Ataol Ağabeyim, 'Yaşamak görevdir bu yangın yerinde' dizesiyle biten şiiriyle Behçet Aysan’a, babam Metin Altıok’a, Cumartesi Annelerine, bu ülkenin faili meçhul cinayetlerle öldürülen aydın ve sanatçılarına ve tüm adalet bekleyen mazlumlarına seslendi. Örgütlü kötülük özgür düşünceyle, özgür sanatla ve şiirle yenilecek! Diremişimiz, mücadelemiz yolmadan umutla ve paylaşarak sürecek!" dedi.

Akatlı, paylaşımında etkinlikte okuduğu Behçet Aysan'ın "Beyaz Başörtülü Kadınlar" adlı şiirini de paylaştı.

Akatlı'nın okuduğu 'Beyez Başörtülü Kadınlar'* şiiri şöyle:

sıcak bir ağustos gecesi, cordoba

uykuya hazırlanmakta, tıp öğrencisi

jose antonio yeni ayrıldı arkadaşından

şehrin ortasından kenar mahallelere

giden son otobüse koşarak bindi.

mavi bir yıldız bir işaret fişeği

gibi indi

gökyüzünden çok aşağılara.

ve jose antonio

düşündü ansızın sevgilisini.

otobüs sarsılarak duraklardan

kalktıkça, uykusu bölünen

yorgun işçiler birer birer gittiler

ağır homurtularla otobüs

ağaçlı tepeyi aştı

bir tek yolcu jose antonio kalmıştı.

saat 23.45, bir çam dalı ıslık çalmakta

karşı balkondaki komşu kadın telaşla

içeri girdi ve ışıklar silindi.

hiçbir şey anlamadı jose antonio

güz yaklaşıyordu, hüzün ve sınavlar

bahçe kapısını yavaşça araladı, sabah

suladığı sardunyaya baktı.

yüreğinde o güne kadar yaşayamadığı bir

telaş, hemencecik gidip yatağa uzanmak

günün son sigarasını yaktı.

anası babası ve öğrenci kardeşi

uyumuşlardı, pencereler karanlıktı

anahtarı cebinden çıkardı

ne çok ışık hepsi yandı

ağaçların arasında otomobil farları

jose antonio şaşırdı

silahlar üzerine doğrulmuşlardı.

saat 02.25, kenar mahalledeki evin içi

bütün kitapları yerlerde

şiirler, ders notları, mektuplar

ve fotoğraflar, söyle bu resimdeki kız kim

ya bu sakallı arkadaşın

bildiriler nerde

söyle söyle söyle söyle

sandıklar boşaltılmış, anasının çeyizleri

dolaplar, mutfak rafları, tabaklar

yataklar yırtılmış, delik deşik.

o gün ilk defa jose antonio

ilk de and dağlarını ne zaman

görmüştü

küçük

bir çocukken babasıyla

oğlum demişti özgürlüğü halkın

işte bu dağlar kadar

peki şimdi niye ağlıyorsun baba.

bir gün sonra sabah, toplama kampı la perla

çok erken saatlerde beni hücreden

aldılar, gözlerime siyah bezden bir bant

taktılar, bir aracın arka koltuğuna

boylu boyunca yatırdılar,

-fısıltılar.

hareket ettik, korna sesleri duyuluyordu

cordoba' nın kalabalık caddelerinden

birisine çıktığımızı anladım.

o dakika gittikten sonra durduk

-küfürler.

yere basmam söylendi, bastım, eğil dediler

eğildim, yürü dediler yürüdüm.

ayakkabılarımın bağı hücrede alınmıştı

kalemim, saatim, gözlüğüm.

ayak sesleri çoğaldı

ve silah şakırtıları.

kan ter ve sidik.

görmek duymak dokunmak koklamak tatmak

sedef karanfil şarkı kadife ve tarçın

unutulmuştu.

gözetleme deliği olan demir kapılı

bir odada.



gözetleme deliği olan demir kapılı

bir odada.

üzerime kanlı bir pijama giydirdiler

ayaklarım

zincirle birbirine bağlandı

ve ellerim

kenarları yüksek

tahtadan yatağa yatırdılar.

duvar.

gözetleme deliği olan demir kapılı

bir odada.

on iki gün sonra

jose antonio da

desparecidosdu.

yedi yıl geçtikten sonra, plaza de mayo

yürüyorlar alana doğru

binlerce beyaz başörtülü kadın

ve binlerce yitik fotoğrafı

genç yaşlı kız erkek

binlerce desparecidos.

analar ve anılar

eşler kardeşler çocuklar

geri istiyoruz onları

geri istiyoruz onları.

şu bıyıklı

manuel, öğretmendi

arkada hudeibro, maden işçisi

jose parrada, santiago nattino

ve işte jose antonio'nun annesi

elinde oğlunun kocaman bir resmi.

geri istiyoruz onları.

-jose antonio benim.

*beyaz başörtüsü: Arjantin'de binlerce kayıp annesinin protesto gösterilerinde kullandıkları, dönemi yargılayan simge.

la perla: Cordoba kentindeki toplama kampı ve işkence merkezi. Aynı zamanda inci anlamına geliyor

desparecidos: Arjantin'de kayıplara verilen ad.

plaza de mayo: Mayıs alanı. Her yıl darbe yıldönümünde kayıp annelerinin protesto gösterileri için toplandıkları yer.