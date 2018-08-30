Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Seslendirme sanatının efsane isimlerinden, sesi 7’den 70’e kulaklarda yer etmiş ünlü seslendirme sanatçısı Esen Günay, 75 yaşında hayatını kaybetti.

OnurAkayMedya’dan Umut Yılmaz’ın haberine göre, bir yıl önce Alzheimer hastalığına yakalanan usta sanatçı Esen Günay, İzmir’de akrabalarının yanında kalmaya başladı.

Ailesinden alınan bilgiye göre 3 Ağustos tarihinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Günay, uzun süredir yoğun bakımdaydı.

Dün gece saatlerinde hayatını kaybeden Günay'ın ailesi büyük üzüntü yaşadı. Cenaze bilgileri bugün ailesi tarafından paylaşılacak olan usta sanatçının, son zamanlarda etrafında bulunan insanları tanıma sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN SESİ OLDU

Esen Günay, Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanı olarak nitelendiriliyordu.

Türk sinemasında Ayhan Işık, Orhan Gencebay ve Yılmaz Güney’in dışında seslendirmediği başrol oyuncusu kalmayan Esen Günay, başta Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur olmak üzere, Tarık Akan’dan Ediz Hun’a, Cüneyt Arkın’dan Fikret Hakan’a kadar birçok ünlü ismin sesi olmuştur.

İzmir doğumlu Esen Günay, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezuniyetinin ardından, 1960 yılında sanat hayatına başlamıştır. 1963 yılında Arena Tiyatrosu’nda çalışan Günay, Zafer Önen’in teşvikiyle seslendirmeye başlamıştır. Türk sinemasında seslendirmediği çok nadir oyuncu olan Günay, ‘Çağrı’ filminde Hz. Zeyd’i oynayan Damien Thomas ve Amerika’nın keşfini anlatan ‘Cennetin Keşfi’ filminde ise Kristof Kolomb gibi yabancı aktörleri de seslendirmiştir. Esen Günay tiyatro oyunculuğu da yapmıştır.