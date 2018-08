Rock ve metal müziğinin ünlü isimleri İstanbul'a geliyor

Norveç metal sahnesinin en etkili figürlerinden Ihsahn, progresif metalin en sevilen isimlerinden Pain of Salvation, post-rock’ın İrlandalı temsilcisi God is an Astronaut ve İzlanda metal sahnesini kasıp kavuran Sólstafir, Studio’da yeri göğü inletecek.

IHSAHN // 3 EKİM 2018 // STUDIO

Norveç metal sahnesinin önde gelen gruplarından Emperor’un kurucusu Ihsahn, 3 Ekim’de Zorlu PSM’de! Progresif metalden deneysel müziğe birçok alanda çalışmaları bulunan müzisyen, metal müziği zaman zaman techno, ambient ve klasik müzik ile buluşturuyor. Emperor macerasının ardından eşi ve kardeşi ile kurduğu Peccatum adlı grubu ile üç stüdyo albümü yayımlayan sanatçı, bugünlerde yoluna solo çalışmalarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni albümü “Ámr”ı dinleyicilerle buluşturan Ihsahn, Studio’da müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bilet fiyatları:

Ön Satış – Tam 75 TL // Öğrenci 55 TL

Genel Satış – Tam 90 TL

Kapı Açılış: 20.30

İhsahn: 21.30

PAIN OF SALVATION // 18 EKİM 2018 // STUDIO

Zorlu PSM Studio, 18 Ekim akşamı progresif rock ve metal müzik sahnesinin yıldızlarından Pain of Salvation’ı konuk ediyor. Şarkılarında savaş, savaşın aile ve insanlık üzerindeki etkileri, varoluş ve çevresel sorunlar gibi konulara temas eden İsveç kökenli grup, konsept albümleriyle ve felsefik şarkı sözleriyle büyük dikkat çekiyor. 2017’de yayımlanan son albümleri “In the Passing Light of Day” ile de eleştirmenlerden tam not alan Pain of Salvation, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Bilet fiyatları: Tam-90 TL // Öğrenci-70 TL

Kapı Açılış: 20.30

Pain of Salvation: 21.30

GOD IS AN ASTRONAUT // 14 ARALIK 2018 // STUDIO

Post-rock’ın İrlandalı temsilcisi God is an Astronaut, 14 Aralık’ta Zorlu PSM Studio’ya konuk olacak. Ambient, elektronik ve rock müziği buluşturan grup, etkileyici canlı performanslarıyla ve sahne şovlarıyla müzikseverleri adeta bir astral yolculuğa çıkaracak.

Bilet Fiyatları: Tam – 90 TL // Öğrenci – 70 TL

Kapı Açılış: 21.00

God is an Astronaut: 22.30

SÓLSTAFIR // 15 ARALIK 2018 // STUDIO

1995 yılından beri İzlanda metal sahnesini kasıp kavuran Sólstafir, Zorlu PSM’ye geliyor! Metali benzersiz melodilerle, saykodelik ögelerle ve hard rock ile harmanlayan grup, hipnotize eden performanslarıyla unutulmaz bir konser deneyimi sunuyor. Sólstafir, “Fjara” ve “Otta” gibi sevilen şarkılarıyla 15 Aralık’ta İstanbul’daki hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bilet Fiyatları: Tam – 90 TL // Öğrenci – 70 TL

Kapı Açılış: 20.30

Sólstafir: 22.00