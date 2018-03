90. Oscar Ödülleri'nin kazananları belli oldu!

Aynı ajans tarafından temsil edilseler bile kadın ve erkek oyuncular arasındaki kazanç eşitsizliğinin de altını çizdi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929 yılında Los Angeles'ta verilmeye başlanan ve bu yıl 90’ıncısı düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar), Los Angeles’taki Dolby Theatre'da komedyen Jimmy Kimmel’ın sunduğu törende sahiplerine verildi. “En İyi Film” ödülünü “The Shape of Water", “En İyi Yönetmen Ödülü”nü de The Shape of Water’ı yöneten Guillermo del Toro kazandı. “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne ise Gary Oldman (Darkest Hour) layık görüldü.

Kimmell, konuşmasında geçen yıl yaşanan skandala da gönderme yaparak "Bir daha öyle bir şey yaşamak istemeyiz" diye konuştu. Geçen yıl Oscar töreninde sahneye birlikte çıkan Faye Dunaway ve Warren Beatty, ellerinde tuttukları zarftan çıkan kağıda bakarak En İy Film Ödülü'nü La La Land'in kazandığını açıklamıştı. Ancak sonradan Jordan Horowitz, bir yanlışlık olduğunu, ödülün sahibinin Moonlight olduğunu söylemişti. O sırada salonda büyük bir şok yaşanmıştı. Bu yanlış anons da Oscar tarihine büyük bir skandal olarak geçmişti.

Gecede ilk olarak en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü açıklandı.

İŞTE 2018 OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR!

- EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Sam Rockwell – Three Billbourds Outside Ebbing, Missouri

- EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Darkest Hour

- EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Phantom Thread

- EN İYİ BELGESEL

Ikarus

- EN İYİ SES KURGUSU

Dunkirk

- EN İYİ SES MİKSAJI

Dunkirk

- EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

The Shape of Water

- YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

A Fantastic Woman

Bu Şili'nin ikinci Oscar adaylığı ve ilk ödülü.

- EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Allison Janney - I, Tonya

Bu 58 yaşındaki Allison Janney'nin ilk Oscar adaylığıydı. İlk adaylığında Oscar almayı başardı.

- EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

Dear Basketball

Glen Keane ve Kobe Bryant'ın ilk Oscar adaylıklarıydı. İlk adaylıkları ile eve heykelcikleriyle döndüler.

- EN İYİ ANİMASYON FİLM

Coco

Coco, Oscar Ödülleri'nin habercisi sayılan 2018 Altın Küre Ödülleri'nden de En İyi Animasyon Film ödülü almıştı. En İyi Animasyon Film Oscar'ı için sürpriz bir sonuç olmadı.

- EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Blade Runner 2049

- EN İYİ FİLM KURGUSU

Dunkirk

- EN İYİ KISA BELGESEL FİLM

Heaven Is A Traffic Jam On The 40s

- EN İYİ BELGESEL FİLM

The Silent Child

- EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Call Me By Your Name

89 yaşındaki James Ivory, aldığı En İyi Uyarlama Senaryo ödülü ile Oscar kazanan en yaşlı insan oldu.

- EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Get Out

Get Out, Amerika'da en fazla gişe yapan ikinci film olmuştu. Birinci film Dunkirk idi.

- EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Blade Runner 2049

Roger A. Deakins, 14 kez adaylığının ardından nihayet Oscar ödülü kazandı.

- EN İYİ ÖZGÜN FİLM MÜZİĞİ

The Shape of Water

The Shape of Water, Alexandre Desplat’a ikinci Oscar ödülünü kazandırdı. Bir önceki ödülü The Grand Budapest Hotel ile almıştı.

- EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Coco

- EN İYİ YÖNETMEN

Guillermo del Toro - The Shape of Water

Bu Guillermo del Toro'nun 4'üncü adaylığı ve ilk Oscar ödülü.

Guillermo del Toro, ödül konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Sanatımızın ve endüstrimizin yaptığı en iyi şey, kumdaki izleri silmek. Bunu yapmaya devam etmeliyiz.

- EN İYİ ERKEK OYUNCU

Gary Oldman - Darkest Hour

Bu Gary Oldman'ın ikinci Oscar adaylığı ve ilk kazandığı ilk ödül

- EN İYİ KADIN OYUNCU

Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Bu Frances McDormand'ın ikinci Oscar ödülüydü. İlk Oscar ödülünü Fargo'daki rolüyle kazandı.

Frances McDormand, bu filmde oynamayı aslında hiç düşünmüyordu fakat eşi Joen Coen senaryonu okuduğunda "Bu rolü mutlaka sen oynamalısın" diyerek aktrisi ikna etti. Ve bu film Frances McDormand'a En İyi Kadın Oyuncu ödülü getirdi.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü sunmak için sahneye çıkan Jodie Foster “Burası artık yeni bir Hollywood” derken, Jennifer Lawrence “Bizden öncekileri asla unutmayacağız” sözleriyle Time’s Up hareketine verdikleri desteği dile getirdiler.

13 dalda aday gösterilen The Shape of Water 4 ödül kazanırken, 8 dalda aday gösterilen Dunkirk ise 3 ödül aldı.

- EN İYİ FİLM

The Shape of Water

En İyi Film Ödülü'nü 89. Oscar Ödülleri'nde de bu yıl olduğu gibi Warren Beatty ve Faye Dunaway sunmuştu. En İyi Film Ödülü için yanlış filmi açıklamışlardı.