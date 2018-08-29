Habip Aydoğdu'dan 'Kırmızı Yolculuk' sergisi

DHA - Soyut form, çizgi ve dokularla somut çağrışımları aynı potada eriten; kırmızı, siyah ve beyaz ağırlıklı renklerin uygun ton ve nüanslarını kullanarak oluşturduğu özgün görsel anlatım diliyle tanınan ressam Habip Aydoğdu'nun 'Kırmızı Yolculuk' adıyla açacağı resim sergisi, 4 Eylül'den itibaren ziyarete açılacak. Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılacak sergi 4 Ekim'e kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.