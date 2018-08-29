2. Edremit Kitap Fuarı’na 80 bin kişi katıldı

2. Edremit Kitap Fuarı’nın ardından Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, organizasyon yetkilisi Necdet Saraç ile birlikte düzenlediği basın toplantısında fuarı değerlendirdi. Başkan Saka, Edremitlilere ve fuar organizasyonuna emeği geçen ekibe teşekkür etti, “İlki geçtiğimiz yıl “ölmez ağacın gölgesinde kitap” sloganıyla yapılan ve bu yıl da Sabahattin Ali anısına “Sabahattin Ali Yılı” olarak düzenlenen 2. Edremit Kitap Fuarı’na yaklaşık 80 bin kişi katıldı.13 Ağustos’ta başlayıp, 19 Ağustos’ta sona eren fuar toplam 7 gün sürdü.

29 söyleşinin 150’ye yakın imza gününün yapıldığı 2. Edremit Kitap Fuarı’na yaklaşık 60 yayınevi doğrudan ya da dağıtımcılar üzerinden katıldı.Yaklaşık 160 yazarın, şairin, gazetecinin, belediye başkanının ve milletvekilinin katıldığı fuara ÇYDD, ADD ve Kaz Dağları Şairleri gibi sivil toplum kuruluşları da katıldı. Yayınevleri üzerinden katılan yazarlar dışında özellikle körfez bölgesinden yaklaşık 80 yazar ve şair fuara bireysel olarak katıldı, okuyucusuyla buluştu, kitaplarını imzaladı” dedi.

Başkan Saka, “İkincisini düzenlediğimiz kitap fuarında gördük ki, Edremitli kitaba ve kültüre aç. Bundan dolayı da bu kitap fuarları her yıl üzerine koyarak daha da kalitesini ve kapasitesini artırarak devam ettirme niyetindeyiz. Çünkü Edremit buna layık, Edremitliler bunu hak ediyor ve Edremitliler bunu istiyor. Bizde Edremitlilerin bu isteğini yerine getirmek için kitap fuarının bittiği günden itibaren üçüncüsü konusunda çalışmalara başladık. Ve üçüncüsü daha iyi nasıl olabilir, Edremitlilere daha iyi nasıl sunulabilir bunun çalışması içerisindeyiz. Türkiye’nin tanınmış siyasi elemanları, Türkiye’nin tanınmış yazarları ve yerel yöneticileri buraya geldiler. Fikirlerini, yaptıkları iş ve eylemleri sizlerle paylaştılar. Önümüzdeki yıl daha da katılımcı bir şekilde, belki de tartışma ortamları yaratılmak suretiyle de bu bilgi ve düşünceleri birlikte paylaşıp birlikte değerlendireceğiz. Onun için ben şimdiden üçüncüsünü kendi sanatçımız olan Tuncel Kurtiz anısına düzenleyeceğimizi sizlere müjdeliyor, üçüncü kitap fuarımızın bugünkünden çok daha kapasiteli ve kaliteli olacağı inancıyla hepinize iyi günler diliyorum” dedi.

Açılışta Yazar Öner Yağcı kitabın aydınlanmadaki önemine vurgu yaptıktan sonra, kitap fuarı etkinliklerinin özgür düşünmenin önünü açtığını belirtti . Gazeteci Enver Aysever Sabahattin Ali’nin önemini anlattı ve onun sosyalist yanına vurgu yaptı.

2. Edremit Kitap Fuarı ile Edremit, edebiyatın, medyanın, yerel yöneticilerin buluşma merkezi oldu. Fuar sırasında çeşitli söyleşiler Halk Tv’den canlı olarak yayınlandı.

Açılışın yanı sıra özellikle 18 Ağustos Cumartesi günü olağanüstü bir katılımın olduğu fuarda Uğur Dündar, Prof. İlber Ortaylı, Hasan Ali Toptaş, Kahraman Tazeoğlu, Sinan Meydan, Prof. Ali Demirsoy, Barbaros Şansal, Merdan Yanardağ, İlyas Salman, Sinan Yağmur ve İsmail Saymaz’ın imza günlerinde çok uzun kuyruklar oluştu.

Fuarda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükersen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Ankara Eski Belediye Başkanı Murat Kararyalçınsosyal demokrasi açısından yerel yönetimleri ve deneylerini paylaşırken, Türkiye’nin tek komünist başkanı Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğluda Ovacık özelinde yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Fuara katılan Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın, Ensar Aytekin ve Fikret Şahin “zeytini ve kent kültürü” üzerine konuşurken Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Umut Oran, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan, Namık Havutça, Mehmet Tüm, Mustafa Balbay ve Alper Taş gibi siyasi aktörler ise parlamento,demokrasi ve özgürlükler üzerine değerlendirmeler yaptılar.

Gazeteciler Ayşenur Aslan, Ayşe Sucu, Barış Doster, Cüneyt Akman, Enver Aysever, Erdal Emre, Gürkan Hacır, İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Musa Ağacık, Necdet Saraç, Orhan Bursalı, Saygı Öztürk, Semra Topçu, Şaban Sevinç, Tuba Emlek, Uğur Dündar, Ümit Zileli ise basın özgürlüğü, demokrasi ve çözüm önerileri üzerine konuştular.

Ahmet Yavuz, Hanefi Avcı ve Naim Babüroğlu ise darbeler ve demokrasi üzerine konuşurken, Barbaros Şansal moda ve iktidar ilişkisini, İlyas Salman ise sinema ve kitap ilişkisini anlattılar.

Tutuklu milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Eren Erdem’in serbest bırakılması taleplerini desteklemek için Yılmaz Büyükerşen, Murat Karayalçın ve Kamil Saka Enis Berberoğlu ve Eren Erdem kitaplarını imzalarken, 2. Edremit Kitap Fuarı kapsamında 8-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak öğretmen Renan Özdemir “Yaratıcı Yazı Atölyesi” etkinliğini hayata geçirdi.