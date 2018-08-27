Derya Köroğlu: O sözlere inanmayın

Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, bugün Sabah gazetesinde yayımlanan söyleşisi sonrasında açıklama yaptı.



Sabah'a söyleşi vermesinin ardından sevenleri tarafından eleştirilen Köroğlu, röportajın yayımlanmasının ardından, "Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın" açıklaması yaptı.



Derya Köroğlu tarafından yapılan o açıklama şöyle:

"Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın. Benim cephemde ve duruşumda hiç bir değişiklik yok. Malum basınla muhatap olmamın nedeni, son yaptığım 'İki İyi Çocuk' film müzikleri bahanesiyle Antakya'daki film galasına gelip benle konuşmalarıdır. Gala öncesinde beni üst üste aramalarına rağmen kabul etmemiştim röportajı ancak film hatırına tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef.



40 yıldır tüm samimiyetimizle müzik yapmış, her konserde duruşumuzu ve gelecek umutlarımızı seyircimizle paylaşmış insanlar olarak, böyle oyunların bizi yolumuzdan saptırmayacağını bilin lütfen."



KÖROĞLU NE DEMİŞTİ?



Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Köroğlu, "Yeni Türkü, sol dünya görüşü içerisinden çıkmıştır ama ulusal değerlerimize sahip çıkmak ve onları korumak açısından aynı zamanda 'muhafazakar' sayılırız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Köroğlu’nun ayrıca, 'sosyalizmin ideallerini hayata geçirmenin çok zor olduğunu' savunarak, "Sol, geçmişte iktidara geldiği yerlerde toplumsal düzeni otoriter bir düzene dönüştürdüğü için kaybetti. Bunu Sovyetler'de Stalin dönemiyle birlikte gördük mesela. Şöyle bir gerçek çıktı ortaya; sosyalizmin ideallerini hayata geçirmek çok zor" dediği yazıldı.