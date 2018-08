Sinema Burada Festivali'nde dokuz film gösterilecek

Festival'de Gürcistan yapımı "Dede" adlı film ilk galalı gösterim olacak. 13 Eylül'deki gösterime filmin yapımcıları da katılacak.14 Eylül tarihinde peş peşe iki galalı film gösterimi gerçekleşecek.

Önce Hakan Günday'ın aynı adlı romanından uyarlanan, Onur Saylak'ın hem yönetmen koltuğunda oturup hem de başrollerini Tuba Büyüküstün ve Ahmet Mümtaz Taylan ile paylaştığı "Daha" filmi, 18.30'da sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmen Onur Saylak gösterime katılacak.

14 Eylül'ün ikinci galalı gösteriminde ise dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal'in hayatındaki dönüm noktalarının destansı bir anlatımla sergilendiği “Yaşar Kemal Efsanesiönin gösterimi yapılacak. Bir Aydın Orak yapımı olan ve Yaşar Kemal'in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntülerinin yer aldığı film, dev bir çınarın edebiyata, hayata ve yüzyıla damgasını vuran olaylara karşı tavrını, kendi ağzından ve hayatına yakından tanıklık etmiş dostlarının anlatımıyla beyaz perdeye taşınıyor. Halil Ergün anlatımına Arif Keskiner, Ara Güler ve Zülfi Livaneli'nin eşlik ettiği destansı film, 21:00'da 18. Sinema Burada Festivali'nin beyaz perdesinde izlenebilecek. Gösteriye filmin yapımcısı Aydın Orak katılacak. Festival'de üç gün boyunca 16.30, 18.30 ve 21.00 olmak üzere gerçekleştirilecek seansların biletleri, Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Festival'de 13 Eylül'de İzmir Sanat Merkezi büyük salonda saat 16.30'da Fatih Akın'ın yönetmenliğini yaptığı In the Fade (Paramparça), 18.30 Dede, 21.00'de ise yönetmen Ari Aster'ın Hereditary (Ayin) filmi gösterilecek. 14 Eylül Cuma günü saat 16.30'da Yönetmen Isabel Coixet'ın The Bookshop (Sahaf) filmi, 18.30'da Daha, 21.00'da Yaşar Kemal Efsanesi izleyicilerle buluşacak. 15 Eylül Cumartesi ise 16.30'da Robert Guediguian yönetmenliğini yaptığı La Villa (Deniz Kıyısındaki Ev), 18.30 Güvercin ve 21.00'de ise Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Ahlat Ağacı izlenebilecek. Filmlerin biletleri Biletix'ten alınabilecek.