Kevin Spacey’ye bir suçlama daha

Spacey hakkında bir suçlama daha gündemde.

Hollywood’da birden fazla erkek ve kadın oyuncu tarafından cinsel istismarla suçlanmasının ardından ABD’li oyuncu Kevin Spacey (59) hakkında bir suçlama daha gündemde. Los Angeles Bölge Başsavcılığı, Spacey hakkında bir şikâyet daha aldıklarını, iddiaların soruşturma aşamasına geçildiğini duyurdu. Başsavcı Greg Risling, suçlamanın ayrıntıları hakkında ise bilgi vermedi.

ABD’li yapımcı Harvey Weinstein’ın (66) cinsel istismarda bulunduğu kadınların sessizliğini bozarak günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları cinsel şiddeti teşhir ettiği #MeToo (Ben de) hareketinin başlamasına öncülük etmesinin ardından Kevin Spacey de bu suçlamalardan nasibini almıştı.

İlk olarak ABD’li oyuncu Anthony Rapp, 14 yaşında olduğu sırada Spacey’nin tacizine uğradığını açıklamış, ardından House of Cards dizisi setinde daha önce çalışan ve çalışmakta olan, ismini açıklamayan 8 kadın da benzer açıklamalar yapmıştı.

Spacey, hakkındaki bu iddialar nedeniyle halihazırda bir davada yargılanıyor.